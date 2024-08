Un poblet de vertigen

Verificat per

Verificat per

Publicat per

L’illa de Santo Antão, la més septentrional de Cap Verd, és també la que atrau un major nombre d’aficionats al senderisme per les nombroses rutes que s’hi poden realitzar. L’itinerari més cèlebre, sens dubte, és el que parteix del cràter de Cova i travessa la vall de Paúl, una caminada força exigent però que regala unes panoràmiques espectaculars.

Tot i que menys freqüentada, també val la pena dedicar un matí a fer la ruta entre la ciutat de Ponta do Sol –a l’extrem nord de l’illa– i l’encantadora vila de Fontainhas, que es troba literalment enclavada a la muntanya. L’excursió és més que recomanable si es volen obtenir algunes de les millors fotografies de Cap Verd: no és casualitat que la revista National Geographic hagi inclòs reiteradament Fontainhas al seu rànquing dels deu pobles amb millors vistes del món.

Tot i que el trajecte no supera els 3,2 quilòmetres, arribar-hi no és una tasca fàcil. Des de Ponta do Sol, un serpentejant camí de muntanya que ressegueix la costa porta el visitant a través de paisatges que semblen trets d’una novel·la fantàstica. La ruta ofereix unes perspectives inigualables ja abans d’assolir el seu punt més elevat, un gran revolt que, un cop superat, ja permet divisar Fontainhas.

El primer que crida l’atenció en acostar-s’hi és el contrast vibrant dels colors que defineixen la localitat. Les cases, pintades en tons brillants de blau, verd, groc i vermell, s’agrupen de manera gairebé precària al vessant de la muntanya, creant una combinació impactant amb l’entorn rocós i l’oceà. El poble sembla desafiar les lleis de la gravetat, amb edificis disposats en terrasses que segueixen la forma del terreny muntanyós.

Part de l’encant de Fontainhas resideix en el seu aïllament. Així, en arribar-hi també sorprèn que, tot i ser un lloc que atrau alguns turistes –principalment aquells interessats en el senderisme i a explorar les zones rurals de Cap Verd–, també ha aconseguit esquivar la massificació.

Per cert, els més intrèpids encara poden continuar l’excursió fins a Cruzinhas, a uns 11 quilòmetres de Fontainhas, travessant llogarets encara més petits, com Corvo, Formiguinhas o Aranhas. En aquest altre tram, però, la complexitat del recorregut es multiplica exponencialment.

NO T'HO PERDIS RIBEIRA GRANDE

És la principal ciutat de Santo Antão i, juntament amb Ponta do Sol, una de les localitats preferides dels visitants per fer nit a l’illa. El centre històric destaca pels edificis d’estil colonial i l’església de Nossa Senhora do Rosário.