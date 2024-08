L’escultura del Renaixement

Publicat per Gerard del Castillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El David de Miquel Àngel Buonarroti. L’escultura més famosa del món, obra mestra del Renaixement. Una de les innumerables joies artístiques que resideixen permanentment a la capital de la Toscana, Florència. Hi ha dos Davids a la ciutat. Un a la plaça de la Senyoria. Una còpia. Hi va ser durant molts anys l’original però el 1873 es va decidir substituir-lo per una còpia també feta amb marbre blanc. Però el viatge a Florència no està complet si no es veu l’obra original del geni de Caprese Michelangelo, la localitat de la província de l’Arezzo on va néixer l’artista. Caldrà gratar-se una mica la butxaca –l’entrada a la Galeria de l’Acadèmia on es troba el David costa 20 euros–, però la inversió val molt la pena siguis o no un amant de l’art.