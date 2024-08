Una escapada a Milà

Milà és la major àrea metropolitana d’Itàlia i el segon municipi més gran per població del país, i també és un destí ideal per a una escapada ràpida. Tot i la seva extensió, Milà és una ciutat que es pot visitar en pocs dies, però ofereix una gran varietat d’atractius. Al centre de la ciutat destaca la catedral de Milà, una imponent catedral gòtica de 157 metres d’alçada que data de l’any 1386. Visitar l’interior de l’església és força econòmic i per 10 euros pots accedir a l’estructura i al museu, que es troba a un costat de la plaça i compta amb figures i murals originals de la catedral.

Milà també destaca per la moda. A banda dels esdeveniments internacionals com la Setmana de la Moda, al costat de la plaça de la catedral es troba el Quadrilatero d’Oro, un barri comercial on tenen representació totes les marques d’alta costura: Gucci, Louis Vuitton, Givenchy... Allí s’ofereix una experiència de compra de les més exclusives –i cares– d’Europa. Davant de les botigues és habitual trobar cotxes d’alta gamma aparcats esperant que els seus amos tornin carregats de bosses amb preus desorbitats. En el nostre viatge, per exemple, un Lamborghini lila aparcat davant de la botiga de Rolex feia de monument i tenia files de turistes esperant per fotografiar-se amb el vehicle.

La gastronomia també és un imprescindible sempre que es visita Itàlia, i Milà no n’és l’excepció. Són molts els restaurants on pots trobar pasta i pizzes fetes a mà per uns preus sovint més baixos que els que es troben aquí. Per exemple, nosaltres vam poder menjar cada dia per menys de 10 euros en restaurants força cèntrics. Si es vol anar una mica més lluny de la part cèntrica, la millor manera per viatjar dins de la ciutat és el tramvia, amb 17 línies repartides per la ciutat és el transport més eficient que ofereix Milà, tot i que també es pot optar pel metro o l’autobús.

L’oci nocturn de la ciutat es concentra al barri de Navigli, conegut pels canals que travessen la zona. A la vora de l’aigua s’estén un carrer ple de bars que sempre tenen activitat sigui quin sigui el dia de la setmana. En el nostre cas, vam anar-hi un dilluns i un dimarts i vam poder gaudir de bon ambient i música fins ben entrada la matinada per uns preus força raonables.

NO T'HO PERDIS A 30 MINUTS DE MILÀ



Si ja s’ha visitat tots els llocs emblemàtics de la ciutat i sobra temps, a 30 minuts en tren de Milà es troba Lecco, una ciutat coneguda pel llac que li dona nom i on es pot anar a gaudir del sol o a banyar-se a les zones habilitades.