Les millors vistes d’Eslovènia

El llac Bled és, possiblement, un dels principals atractius turístics d’Eslovènia. Situat al municipi de Bled, a tot just una hora de la capital del país, Ljubljana, és un dels indrets més visitats, i per tant fotografiats, del petit país situat al centre d’Europa. Amb unes aigües de color blau turquesa i envoltat de vegetació per tot el perímetre del llac, val la pena passar una bona estona enmig d’aquest pulmó de natura per evadir-se del dia a dia. Però el llac Bled és molt més que un llac on anar, fer-se una foto i marxar. I és que al seu voltant hi ha diversos miradors per gaudir de les millors vistes possibles (com el d’Ojstrica des d’on està feta la foto que il·lustra aquest text, i que és de les millors opcions per tenir una magnífica instantània i record en forma de fotografia).

També hi ha el majestuós castell de Bled, que presideix el llac, o l’illot situat enmig de l’estany, que compta amb una església on els enamorats fan de les seves. Si a sobre algú vol practicar esport, també pot fer-ho, i és que al voltant d’aquest llac hi ha magnífics camins per fer senderisme, i també es pot llogar una barca per passejar sobre l’aigua del llac. Però les joies de la corona a Bled són dos: el castell i l’illa central del llac. En el primer cas, l’accés és relativament fàcil i es pot entrar en cotxe fins a un aparcament que hi ha situat a l’entrada o per un camí que arrenca des de l’estany. Un cop arribats, i després de pagar la corresponent entrada, es pot gaudir de diverses exposicions medievals o d’habitacions ben conservades.

Però, sobretot, el que val la pena de veritat és la vista que el pati del castell ofereix de la magnificència del llac i que s’ha de guardar, més enllà de fer-ho també al mòbil o la càmera de fotos, a la retina. L’altre gran atractiu és l’illot central, tot i que l’accés és més difícil. Només s’hi pot arribar remant o pujant en una de les barques tradicionals (pletna en eslovè). Un cop allà, és obligatori visitar l’església de l’Assumpció. De fet, explica la llegenda que aquell que puja els 99 esgraons fins a la torre i toca la campana, rep un desig.

En definitiva, la bellesa i l’entorn del llac Bled el converteixen en una obligació per a tots aquells que visitin Eslovènia per gaudir del relax i la natura.

NO T'HO PERDIS KOMENDA



Per als enamorats del ciclisme, quan un viatja a Eslovènia té quasi com a obligació visitar Komenda. És un petit poble a mitja hora de la capital, Ljubljana, que tot just arriba als 1.000 habitants i que és conegut pel seu veí més ilustre, Tadej Pogacar.