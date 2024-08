La ciutat de les mil finestres

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Com si d’una pandèmia es tractés -perdó per la broma-, la tirada de la gent per visitar Albània i moltes de les seves ciutats ha anat en augment en els darrers dos anys, o almenys això m’està semblant. Evidentment, jo també hi vaig caure de quatre grapes i el viatge -gairebé una setmana- és d’aquells que val molt la pena. Albània té cinc o sis racons/ciutats que són imprescindibles, més enllà de la zona de la Riviera albanesa com Sarandë o Berat, que estan molt bé, però depèn d’on trepitgis no trobem gaire diferència amb Benidorm o Peníscola. Allò de les modes que dèiem, coses de la massificació. Però tampoc cal exagerar i un dels llocs on és d’obligat compliment apropar-se per a tot visitant a Albània és Berat, la coneguda com a ciutat de les mil finestres.

En ple cor del país es troba aquest poble, amb barris i zones diferenciades i on sempre es pot trobar petroli -en el sentit turístic, evidentment- i que esdevé en una de les ciutats albaneses on, segurament, el hype està més que justificat. Vam arribar a Berat després d’un viatge, de gairebé tres hores, en un mig atrotinat bus des de la capital, Tirana, que ens va costar uns 350 leks -3,5 euros- i allà es va aprendre la primera lliçó: el cotxe s’ha de llogar ja a l’aeroport. La distància entre Tirana i Berat no arriba als 100 quilòmetres però l’estat precari de les carreteres i la manera de conduir dels albanesos -amants de les emocions- converteixen el trajecte en tota una aventura. Allà tampoc són molt de posar l’intermitent a les rotondes. Mangalem és el barri on trobem les icòniques cases de mil finestres -molt recomanable fer la foto també de nit i sopar per la zona- que presideixen un barri fascinant, amb mesquites i una atmosfera d’un altre temps. Gorica és la zona més tranquil·la, menys turística i, potser, la més autèntica. El riu Osum la separa de Mangalem i és un autèntic plaer passejar pels carrers empedrats i gaudir de l’entorn. A més, poder fer-ho en el mes de juny i sense gaire presència forana és també un luxe. També hi ha una part moderna de Berat, sí. Una llarga avinguda plena de terrasses, gelateries, restaurants, un establiment de còctels i una plaça central. L’altre punt més destacable és el barri de Kajala, el del castell, amb carrers costeruts i empinats però amb un premi que s’agraeix: les vistes privilegiades de tot Berat i, sí, les cases de les mil finestres des d’una altra perspectiva.

NO T'HO PERDIS CASTELL DE BERAT



Visita imprescindible i amb unes vistes espectaculars. S’hi pot arribar amb una passejada llarga -recomanable calçat còmode- i l’interior és tota una experiència.