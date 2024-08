Natura verge en estat pur

Terceira és una de les nou illes que formen l’arxipèlag volcànic de les Açores (d’administració portuguesa) i un regal per als amants de la naturalesa enclavat al bell mig de l’Atlàntic. L’illa té, literalment, un volcà al mig i les poques zones urbanes s’han edificat al voltant d’aquest i prop del mar. La capital, Angra do Heroísmo, és patrimoni de la Unesco i la zona urbana més gran. És essencial tenir un cotxe per moure’s per l’illa, ja que la freqüència de busos és molt baixa –s’ha d’anar amb compte, els límits de velocitat allà semblen orientatius per a alguns conductors–.

Recomano una setmana de viatge per poder visitar Terceira sencera i fer campament base en un hotel o hostal de la capital, perquè és on hi ha el màxim de comerços i establiments. S’ha d’anar preparat per caminar, perquè el més maco de l’illa es fa a peu –és un dels pocs llocs on he anat en què sembla que la petjada humana no ha fet tant mal a la natura–. Tot i això, les dificultats de les rutes són baixes i són aptes per a tothom. Un bon lloc per començar a caminar és Monte Brasil. Situat al costat del port, aquest parc a tocar de la zona més urbana de la capital és una gran fortificació militaritzada on, precisament, hi ha una base militar. Té un origen volcànic que es va formar al mar i va crear una illa protegida –és, de fet, l’origen de la ciutat d’Angra do Heroísmo–. Els seus set quilòmetres permeten descobrir tota la flora i la fauna autòctona –un cérvol passejava entre els caminants com qui va per casa seva–. Un dels atractius del parc són els miradors, des d’on es pot contemplar la immensitat marina de l’Atlàntic a un cantó i el joc de tonalitats de l’enorme taca verda a l’altre.

Un altre lloc paradisíac és Misterios Negros, situat al mig de l’illa i enmig de l’entorn més pur. Tot i ser una ruta més curta que la de Monte Brasil –són cinc quilòmetres–, presenta més dificultat pel terra de pedra volcànica de petjada incòmoda per al turmell. Tot i que aquesta zona no té un desnivell important, la seva irregularitat alenteix el pas. A canvi, es gaudeix d’un entorn esglaiador, gairebé irreal, de conte dels germans Grimm –d’aquí el nom–. A més del verd, no es pot oblidar el gegant blau. Tot i tenir platges precioses, recomano descobrir camins que duen a miradors i baixar per les roques per arribar fins al mar. S’hi pot banyar gairebé tot l’any, la temperatura no és ni molt freda ni molt calenta.

NO T'HO PERDIS ALGAR DO CARVAO

És un antic tub de lava amb 90 metres de profunditat que transporta a com és l’interior d’un volcà. L’accés és senzill i el lloc, imprescindible.