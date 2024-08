Abstregui’s... si pot

Publicat per Dolors Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Cracòvia és el nostre camp base i, com a ciutat de mida mitjana que és, permet moure’s més enllà de les seves fronteres si s’hi va una setmana. Zakopane crida l’atenció a qualsevol aficionat a les destinacions de natura. Un poble de muntanya enclavat als peus de la serralada dels Tatras, frontera entre Polònia i Eslovàquia. Epicentre del turisme hivernal i dels esports de neu ja abans que la Segona Guerra Mundial trenqués el país i amb molta tradició muntanyenca. És una excursió d’un dia més que accessible des de Cracòvia perquè hi ha connexió en transport públic (bus i tren) i perquè el trajecte no ha de durar més que un parell d’hores i mitja. Però és un dissabte de juliol i hem optat per l’opció carretera. Així que la primera conseqüència és que el trajecte dura més de l’esperat. I és un preludi de la quantitat de gent que ens trobarem en un poble que sí, també és víctima de la massificació. El centre del poble és una concentració de comerços i restauració enfocats al turista. I l’avinguda principal desemboca a l’estació d’un tren cremallera que ens du fins a una zona més elevada que és un gran mercat a l’aire lliure amb molta opció de gust dubtable que no és patrimoni polonès i una decepció si es pensa que el trajecte ens aproparà a un entorn més verge. Ja a les acaballes del bulevard de paradetes s’arriba al punt d’arribada d’un telecadira i comença a albirar-se la possibilitat d’allunyar-se del soroll. El cert és que si ens abstraiem del que tenim a l’esquena, les vistes (les de la fotografia) valen la pena. Però hi ha qui disfruta d’aquest bullici. A més, hi ha alternatives de lleure per al turisme familiar tipus parc d’atraccions o de relax, com piscines termals. I si es busca apropar-se més a la muntanya, encara que sigui per la via ràpida, hi ha un telefèric a uns pocs quilòmetres de l’estació d’arribada del tren i l’autobús que arriba fins al cim Kasprowy, des d’on es poden fer caminades.