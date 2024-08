El paradís de la fruita

Aquest poble està situat al sud-oest de la comarca del Segrià, al límit amb Aragó i a la confluència dels rius Cinca i Segre. Hi ha pocs habitants i la majoria d’ells ja són gent molt gran que porten vivint allà tota la vida. Si busques tranquil·litat aquest és el teu lloc perquè ningú molesta i es respira pau.

Un dels plans per fer en un dia a la Granja és despertar-se tard i esmorzar tranquil·lament al pati mentre sents els ocells i la brisa t’acaricia els cabells. Després et poses unes bones vambes i marxes a la zona dels camps per fer una volta entre els fruiters. Avui en dia la principal activitat agrícola és la fruita; préssec, nectarina, peres, cireres, albercoc. En total hi ha 2.376,78 ha de superfície agrícola, quan la totalitat del poble és de 3.866 ha. La qualitat de la fruita és excepcional i molts agricultors venen les seves collites a grans magatzems. Quan ja has vist els camps, pots anar a la zona del riu, que és ampla, i passejar fins a arribar a la passarel·la de fusta, on pots veure el riu des d’una altra perspectiva i on trobes petits miradors acollidors. L’aiguabarreig és una zona declarada d’interès natural pel seu singular bosc de ribera, on es troben una gran varietat d’aus. També és el punt on s’uneixen el riu Segre i el Cinca que acaben desembocant a l’Ebre. A l’acabar aquesta llarga caminada és moment de tornar a casa per dinar i fer una bona migdiada per recuperar forces. Quan et despertes no pot faltar una bona ruta amb bicicleta pels camps terrosos. Pots fer diversos recorreguts, no cal repetir perquè hi ha molts camins per explorar. Alguns dels llocs on pots anar són Seròs, Massalcoreig, Mequinensa i Torrent de Cinca. També a Maials, Soses i Aitona. En aquest últim poble és conegut el fruiturisme, un nou concepte turístic que té com a protagonista la fruita dolça i tot allò relacionat amb ella. Es poden fer visites guiades en dates assenyalades.

La millor època per visitar aquest petit poble del segrià és la primavera i la tardor ja que a l’hivern fa molt fred i trobes molta boira i a l’estiu la calor és gairebé insuportable. Cada dissabte hi ha mercat i si t’atanses trobaràs fruita de primera qualitat i la millor verdura. La qualitat és extraordinària i a més a preus molt assequibles. Si busques tranquil·litat i qualitat de vida, has de baixar amb la família per gaudir d’aquest magnífic poble. És petit però la pau que t’aporta segur que la trobes a pocs llocs avui en dia.

NO T'HO PERDIS CAMPS DE FRUITA



Si baixes a la primavera no et pots perdre aquest espectacle. La gran varietat d’arbres florits aporten color i bellesa al paisatge de la Granja d’Escarp.