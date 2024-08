Una posta de sol única

Playa Coral es troba a Puerto Escondido, a la costa sud-est de Mèxic, un lloc poc conegut, però que no té res a envejar a les platges del carib que es veuen per TikTok. Un destí que no coneixia, però que escoltant els Chilangos, persones de Ciutat de Mèxic, van fer que els meus últims dies al país tinguessin forma de port marítim, mar i molta tranquil·litat.

En baixar per les escales de l’avió ja es pot veure el paradís que s’amaga sota el nom de Puerto Escondido. Un paisatge ple de palmeres i una brisa marina que, en el meu cas, feia molt de temps que trobava a faltar. A diferència d’altres viatges, aquest recomanaria organitzar-lo dia a dia i preguntar a l’hotel quins llocs que no et pots perdre de Puerto Escondido i quines són les excursions que hauries de fer tant sí com no. Playa Coral hauria de ser a la teva llista, és poc coneguda fins i tot pels veïns de la zona. La seva entrada és per un hotel en reformes, del qual has de pagar cinc euros per poder gaudir d’aquell paradís. A mesura que vas baixant fins a arribar a la sorra et vas endinsant en el plató d’una pel·lícula ambientada en un naufragi on els protagonistes acaben en una illa remota on ningú els pot trobar. A diferència de la ciència-ficció, els protagonistes podran gaudir del dinar a la vora del mar i d’una piscina que tot i estar mig en runes compleix amb la seva funció.

Playa Coral atrapa no només per la singularitat de l’edifici que l’envolta, sinó també per la vegetació que la rodeja. Un espectacle natural, que està en perill per l’explotació turística. Per gaudir-ne de l’experiència el millor és fer-se la idea de passar tot el dia. Caminar per la sorra diuen que és sanador per això recomano fer-ho a Playa Coral. No t’adones que van passant les hores i que el sol es va ponent, el so del mar colpejant les roques es torna en la banda sonora de l’espai i acaba fusionant-se amb tu fins que arriba el moment més esperat pels turistes en una platja.

De mica en mica el sol deixa d’escalfar tant per amagar-se darrere de l’aigua del Pacífic. El mar es torna en calma i la brisa marina cada cop és més freda. D’aquesta manera el dia passa a convertir-se en nit i aquella platja que poques persones coneixen passa a ser un dels espais més especials on veure una posta de sol.

NO T'HO PERDIS MIRADOR DE ZICATELA



Sense buscar-ho te’l trobaràs, unes lletres gegants que et donaran la benvinguda a Zicatela, platja famosa per les seves grans onades. El mirador et permetrà gaudir d’una vista panoràmica de tota la costa on hauràs de fer-te una foto.