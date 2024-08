Un tresor car de veure

Publicat per Gerard del Castillo Verificat per Creat: Actualitzat:

És una de les obres d’art més conegudes de la història i també una de les més complicades o cares de veure per la limitació per accedir-hi. Es tracta d’El Sant Sopar de Leonardo da Vinci, també conegut com el Cenacolo Vinciano. El mural es troba a Milà, concretament al refectori del convent de Santa Maria delle Grazie. Declarat patrimoni mundial per la Unesco l’any 1980, Leonardo da Vinci va pintar el fresc entre el 1495 i el 1498. Va ser un encàrrec del duc Ludovic Sforza, patró del genial pintor italià. Els experts expliquen que El Sant Sopar no és un fresc tradicional, sinó un mural executat al tremp i oli sobre dues capes de preparació de guix esteses sobre arrebossat. L’obra mestra té unes mides que impressionen: 460 cm d’alçada per 880 cm d’amplada.