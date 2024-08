La casa de ‘Don Giovanni’

L’oferta musical de Praga és tan extensa i variada que els aficionats a qualsevol gènere hi trobaran el seu racó: des d’importants festivals de rock i electrònica fins a alguns dels clubs de jazz més prestigiosos d’Europa –com el famós Reduta, on Bill Clinton va compartir jam session amb el president txec Václav Havel el 1994–.

Dins aquest panorama, el Teatre Estatal de Praga (Stavovské divadlo) ocupa un lloc destacat en ser un dels teatres d’òpera més antics i emblemàtics del Vell Continent. Construït el 1783, durant el regnat de l’emperador Josep II, el recinte va néixer per donar resposta al desig de la noblesa txeca de tenir un espai expressament pensat per a obres de nova creació. Dissenyat per l’arquitecte Antonín Haffenecker, el teatre està fortament influït pels ideals de la Il·lustració, reflectits en un estil arquitectònic neoclàssic i una disposició interior pensada per oferir una excel·lent acústica (l’escassa visibilitat des d’algunes localitats dels pisos superiors ja és una altra qüestió).

Però si per alguna cosa ha passat a la història aquest indret és perquè Wolfgang Amadeus Mozart el va escollir per dirigir l’estrena d’una de les seves obres mestres, l’òpera Don Giovanni, el 29 d’octubre de 1787. El compositor, atret per l’entusiasme i l’apreciació que la seva música havia rebut a Praga, va escollir la ciutat per a la primera representació.

La complexitat de la partitura, la profunditat del llibret de Lorenzo Da Ponte –inspirat en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina– i l’hàbil combinació d’elements còmics i tràgics van contribuir a la immediata i entusiasta acollida de Don Giovanni. Un èxit que va reforçar els vincles de Mozart amb Praga. De fet, la seva penúltima òpera, La clemenza di Tito, també s’estrenaria aquí el 1791, només tres mesos abans de la seva mort. Anys després, el cineasta Milos Forman faria aparèixer el teatre al film Amadeus.

L’empremta deixada per Don Giovanni a Praga va ser tan important que avui dia continua sent una peça clau en el repertori del Teatre Estatal. Obtenir localitats per a una funció pot ser complicat si viatgem a la ciutat en temporada alta. Per això, cal planificar el viatge amb temps i comprar les entrades per internet amb antelació. Qui no tingui especial predilecció per l’òpera també pot conèixer el teatre estalviant-se el suplici: diversos cops per setmana s’hi organitzen visites guiades.

NO T'HO PERDIS TAVERNA HISTÒRICA

En sortir del teatre, res millor que una bona cervesa a la taverna U Dvou koček, amb prop de 350 anys d’història. Mozart va freqüentar el local.