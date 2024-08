Tailàndia és un paradís, per les platges turqueses, les muntanyes salvatges i la diversitat de fauna i flora que s’hi pot trobar. Però també pels seus espectaculars temples, molts dels quals es troben en llocs recòndits i a vegades impracticables. El temple de la cova del tigre, Wat Tham Suea en tailandès, n’és un bon exemple.

El temple està situat 278 metres sobre el nivell del mar, però la particularitat són els 1.260 esglaons que separen el gran Buda daurat del temple xinès que hi ha just davant del pàrquing. Aquestes escales són molt empinades, algunes de més de trenta centímetres, i estretes, l’equivalent a un peu en horitzontal d’amplada. El que significa que per arribar a dalt de tot pots estar-hi més de quaranta minuts. Des de dalt es poden observar les illes de Krabi, per una banda, i l’esplanada de palmeres i plataners, per l’altra.

El temple va ser construït el 1975, però en aquell moment només era una petita cova a la part baixa de la muntanya, que encara avui es conserva. La llegenda diu que el monjo que hi meditava va descobrir que en aquella cova hi vivia un tigre, que voltava per la muntanya, i d’aquí prové el nom del temple.

La part de baix de Wat Tham Suea està formada per un temple en construcció, un temple xinès ple de ruscs d’abelles i el temple on es troba la cova del tigre. Aquesta última part ha estat ampliada amb un altar ple de representacions de Buda i un tigre gegant. A banda dels monuments religiosos, també hi ha alguns restaurants i botigues petites de records, molt típic d’un lloc turístic. El més important, però, és no oblidar-se d’agafar una o diverses ampolles d’aigua per a la pujada. La calor i la humitat de la selva fan que l’esforç de la pujada sigui el doble de dur. El temple ho sap i ha habilitat una font al costat del Buda gegant.

Arribar al temple des de la ciutat de Krabi o des de la platja d’Ao Nang és fàcil. L’opció més senzilla, i per la qual opten molts turistes, és llogar una moto i conduir fins allà. Val a dir, però, que és l’opció més perillosa, ja que al país els accidents de moto són molt elevats. L’altra opció és la de contractar un tour que et porta al temple, però només et deixa una hora per veure’l. I l’última opció implica agafar un taxi, però no n’hi ha gaires al sud del país.

NO T'HO PERDIS MICOS A TOT ARREU



El temple es caracteritza per estar ple de micos, sobretot a l’entrada. Als visitants els fan gràcia, però cal tenir en compte que són animals salvatges i està prohibit tocar-los, donar-los menjar o apropar-s’hi per fer-los una fotografia.