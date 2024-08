Les cares de Marsella

Marsella és la ciutat portuària més antiga de França i ofereix al visitant una barreja de modernitat i tradició. Situada al cor de la Provença, compta amb molts atractius al gust de tots els viatgers: des de la catedral de Notre-Dame de la Garde, que presideix la ciutat des del cim d’un turó i va ser fundada el 1853, fins al Museu de les civilitzacions europees i mediterrànies o el palau de Longchamp.

A part de les atraccions més populars, conèixer una ciutat amb algú que hi viu sempre és una sort, ja que la persona et pot ensenyar com és el dia a dia, els llocs que visiten els locals i, en definitiva, allunyar-te de les trampes per a turistes que sempre són presents a les grans ciutats. Aquesta sort és la que vam tenir durant la nostra estada a la ciutat de la Costa Blava. Gràcies a això vam poder experimentar l’ambient dels barris i les activitats que es duen a terme allí, així com la vida nocturna lluny de les grans discoteques que agrupen la majoria de visitants.

La multiculturalitat de Marsella també es viu a través de les festes i esdeveniments. Durant l’estiu, la ciutat permet experimentar festivals tan diversos com el de música africana o el d’artesania oriental. Uns reflexos de la multitud d’orígens que han anat a parar a la ciutat i que són una oportunitat ideal per als residents i visitants d’explorar noves cultures i provar noves experiències.

El barri del Panier, el més antic de la ciutat, és un laberint de carrers estrets i cases amb persianes de colors. Aquest lloc també plasma la història de Marsella, amb una barreja de comunitats que van des dels descendents de grecs i romans, que van ser els fundadors de la ciutat, fins a les últimes onades d’immigrants d’Àfrica del nord i el Carib. Cada carrer té una història que reflecteix la coexistència pacífica de diferents grups ètnics i religiosos que han anat ocupant l’espai al llarg dels segles.

Marsella és una ciutat que convida a la descoberta constant i que es nodreix de la seva història rica i la seva ànima multicultural. És un lloc on les fronteres es difuminen i les cultures es barregen, creant una atmosfera única. Anar a Marsella no és només descobrir una ciutat, sinó també un microcosmos del món, on cada carrer és una finestra a una nova experiència.

NO T'HO PERDIS FESTA AL CARRER



Si es té sort, Marsella ofereix una gran varietat d’esdeveniments musicals que cal saber buscar per trobar. Per exemple, en una de les places del barri de Saint-Charles es va muntar un diumenge un festival de música punk i electrònica.