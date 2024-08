Un paradís on desconnectar

Quan un opta per visitar l’illa de Mallorca, en lloc de triar quins indrets toca visitar (i més si es tracta de platges a l’estiu), gairebé el que s’ha de fer és descartar-ne alguns. Però un que no pot fallar per fer un bon banyet i passar un bon dia és la platja de Ses Illetes. Situat a Illetes, que pertany administrativament al municipi de Calvià, i a tot just 10 quilòmetres de distància de la capital de l’illa, Palma, hi ha aquesta petita i tranquil·la badia. Amb prop de 200 metres de llargada, la platja de sorra blanca i fina, i amb una aigua blava tranquil·la i cristal·lina, acostuma a estar sempre ben plena ja des de primera hora del matí.

Residents locals (cada cop menys, com a tot arreu per la gentrificació), turistes amb els britànics i els italians monopolitzant les posicions de podi, i també fins i tot famílies que opten per Ses Illetes per passar una jornada agradable, o també per gaudir de les espectaculars vistes de què es pot gaudir mentre un és dins de l’aigua que permet albirar a l’horitzó part de l’illa de Mallorca i de la capital, Palma.

Però no tot pot ser bo, evidentment, i menys en un temps com l’actual, sobretot pel que fa al turisme de masses. L’accés a la platja no és gens fàcil, especialment pel que fa a l’aparcament, fet que complica poder arribar a aquest petit paradís si l’opció triada és el vehicle particular. A més, la petita platja es troba envoltada d’hotels de luxe, restaurants i botigues, i també d’aquells xiringuitos que han deixat de ser-ho per fer el salt i convertir-se en beach clubs, amb tot el que allò suposa, especialment per a la cartera d’algú que vulgui prendre alguna cosa durant la jornada de bany i de relax. Però si a un no li importa gaire tot el que tingui a veure amb la bitlletera, Ses Illetes, a més de ser un lloc ideal en l’àmbit paisatgístic, també ho és per gaudir d’un bon àpat o d’un bon vermut.

Però si el que li passa a algú és que tot això el sobrepassa, a ben poca distància pot anar a un parell de platges amb un pèl més de tranquil·litat. La primera és Cala Comtessa, encara dintre d’Illetes, una petita platja un pèl menys massificada, amb sorra blanca i roques ideal per passar una jornada en família. També ben a prop hi ha Cala Xinell, una petita zona de sorra i roques, aquesta última on molta gent aprofita per saltar a l’aigua, però amb la tranquil·litat per bandera a la part de la sorra.

