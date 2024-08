Una ciutat que traspua art

Florència és la capital de la Toscana, el seu centre cultural i la ciutat més coneguda de la regió. Museu viu, és una ciutat que traspua història, art, filosofia i ciència, i a la qual cal viatjar sí o sí, si fas l’itinerari per la Toscana. Estem davant d’una ciutat que podria ser gairebé un país per la gran quantitat de turisme que hi arriba i així ho demostra el poder social, polític i econòmic del qual va ser el centre neuràlgic i sobre el qual van girar nombrosos episodis històrics de tot Itàlia, i per on van passar personatges com Lorenzo de Mèdici, Giovanni Boccaccio, Filippo Brunelleschi o Leonardo da Vinci.

Tot és art i hi ha molts llocs interessants per visitar. La Galeria Uffizi té una de les col·leccions de pintura més importants del món, que l’han convertit en un dels llocs imprescindibles per visitar. Aquest bellíssim palau és un dels millors museus de la ciutat i juntament amb els Museus Vaticans, el més visitat d’Itàlia, gràcies a obres com Baco de Caravaggio, El naixement de Venus de Botticelli o L’Anunciació de Leonardo da Vinci, entre molts altres. Una cosa important a tenir en compte és que un dels seus grans inconvenients és que es formen llargues cues als accessos, que pots evitar reservant aquesta interessant visita guiada en espanyol o agafar el tiquet d’entrada ràpida. Cal dir també que l’entrada no és barata i ronda els 60 euros. Una bona manera d’estalviar diners és si visites també la Galeria de l’Acadèmia, ja que agafes l’oferta que inclou la visita guiada a tots dos llocs i un tour per la ciutat. En sortir de la galeria pots vorejar el riu Arno fins a arribar al Ponte Vecchio, un dels ponts medievals més bonics del món. Aquest pont de pedra ens va enamorar a primera vista per les seves cases penjants de colors ocres als dos laterals, les seves cuidades botigues de joies i les vistes al riu des de la part central.

Recomano baixar per via Roma des de la plaça del Duomo, on de cara et trobaràs la plaça de la República, centre de reunió de les places més grans que es poden visitar. La plaça porxada de forma rectangular té com a elements més destacats un gran arc triomfal i la columna de l’abundància, que representa la deessa de la fortuna. Val la pena acostar-se a la nit o al migdia per menjar en alguna de les seves terrasses mentre observes el tràfic diari de turistes i locals. Un plat de pasta i un gelat no poden faltar.

NO T'HO PERDIS MIRADOR PIAZZALE MICHELANGELO



És un punt privilegiat del centre històric per admirar el panorama sobre tota la ciutat de Florència i el riu Arno