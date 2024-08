El paradís del Mediterrani

Publicat per Cristina Pantebre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’illa de Sardenya és un dels paradisos que encara amaga el Mediterrani. Tot i que la massificació en aquests indrets del Mediterrani quan arriba la temporada d’estiu és gairebé inevitable, com també els passa a les seves veïnes Sicília i Còrsega, aquesta illa italiana conté un nombre interessant de racons per descobrir i ofereix experiències de tota mena per als amants dels paisatges preservats i de les aigües turqueses. Per descobrir tota l’illa (recordem que és la segona més gran del Mediterrani) amb certa calma caldrien ben bé tres setmanes, cosa que permetria fer-hi el tomb sencer i aturar-se sense gaire pressa en encisadors poblets de costa i de l’interior. Ara bé, per a aquells viatgers que disposin de menys temps, una de les propostes és voltar pel nord i nord-oest de Sardenya, zona carregada d’encant, on destaca, entre altres indrets, la brillant Costa Esmeralda. Iniciem la nostra descoberta des de la localitat de l’Alguer, que compta amb un aeroport internacional. Aquesta ciutat petita i carregada d’història ens obre els carrers del seu centre per una passejada de tarda o vespre. Ara bé, el millor és comptar amb un cotxe de lloguer que, el mateix dia de l’arribada, ens permeti passar la primera nit a la localitat de Stintino. Després de fer un bany a la famosíssima platja de La Pelosa (amb restriccions d’accés i reserva de plaça per tal de preservar l’espai natural), val la pena fer-hi nit i l’endemà aventurar-se cap a l’Asinara amb unes bicicletes de lloguer. Aquesta illa, presó estatal de mafiosos als anys 70, actualment és un parc natural que no té habitants fixos i amb prohibició de circular amb vehicle motoritzat propi. El millor és recórrer els seus paratges amb bicicleta. Una altra de les perles de la zona nord i nord-oest de Sardenya és l’arxipèlag de la Maddalena, a dues hores de Stintino fins al poble portuari de Palau, d’on surten els ferris cada 30 minuts. Un cop a la Maddalena, el més aconsellable per trobar joies amagades és llogar una jornada un vaixell (amb o sense patró) i anar a la recerca de racons que semblaran traslladar-nos al mateix Carib. A una hora i escaig de Palau ens espera la zona més exclusiva (amb preus i infraestructures a l’altura d’aquest luxe): la Costa Esmeralda i el seu cap de cartell, Porto Cervo. Els iots i vehicles de luxe, les botigues de més renom internacional i una clientela estrangera proliferen als ports i platges.