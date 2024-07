Per què ha decidit fer aquesta conferència?

La recerca la vaig fer en el marc d’un projecte que vam realitzar a segon de batxillerat a l’escola andorrana de la Margineda. Quan vaig presentar el treball una persona del jurat ho va comentar i va arribar a la Ruth Casabella, que va contactar amb mi i em va demanar si la volia presentar.

Per què va triar aquest tema?

La Segona Guerra Mundial i l’Holocaust sempre m’han cridat molt l’atenció, però no sabria dir-te per què. Sempre he vist moltes pel·lícules i m’he informat sobre el tema. Ho volia fer basant-me en l’Holocaust, però sobre un tema que no s’hagués indagat tant, i em vaig centrar en les dones.

Com el van viure?

Abans de ser traslladades als camps de concentració ja van haver d’adaptar el rol dels seus marits perquè molts van perdre la feina. Un cop als camps les seleccionaven per prostituir-les en contra de la seva voluntat. També experimentaven amb elles pels medicaments o els processos d’esterilització.

Hi havia moltes diferències entre homes i dones?

Sí, però no he buscat fer una comparació entre sexes, sinó més bé mirar com ho va passar la dona. Eren mares i vulguis o no pateixen d’una manera diferent pels fills, els veien morir.

Li va impactar alguna cosa?

El tema de la menstruació. Moltes noies joves van passar la seva primera menstruació soles i sense ajuda de ningú.

Què vol fer arribar amb la conferència?

Vull donar veu a totes les dones que malauradament no van poder viure per explicar la seva experiència en l’Holocaust nazi.

La guerra ens ha ensenyat alguna cosa?

No hem après de la història. Avui encara hi ha guerres.

Què fa actualment?

Ara a l’agost treballaré de monitora al comú d’Escaldes-Engordany. Al setembre començo a estudiar el màster en seguretat internacional. El cursaré a Brussel·les.

Per què va estudiar relacions internacionals?

Inicialment volia estudiar sociologia. També tenia clar que volia estudiar una carrera que em permetés viatjar perquè m’encanta. I buscant vaig trobar el grau de relacions internacionals, que és com sociologia a gran escala, i vaig veure que complia tots els meus requisits.

On li agradaria treballar en un futur?

Puc acabar en molts llocs diferents però sincerament m’agradaria fer les pràctiques a la Interpol de Lió.