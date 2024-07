“La música em va acompanyar durant el dol”

Com va començar la seva trajectòria musical?

Tot va començar als dos anys, quan el meu pare va decidir obrir un restaurant i hi va instal·lar un karaoke. Gràcies a això, vaig poder millorar el meu talent, perquè durant les tardes només em dedicava a cantar.

Va viure a les Filipines durant una dècada.

Sí, i durant la primària vaig formar part d’un cor escolar que competia arreu del país. Allà és on vaig aprendre de veritat.

Com compagina la feina i el món del cant?

Treballo al sector bancari i és un món que demana molt temps. Tot i així, dedico mínim una hora o dues cada dia a cantar amb la meva germana, amb la qual comparteixo la passió pel món del cant.

Quin és el procés creatiu darrere la música?

La meva germana és una gran inspiració per a mi, i d’ella he après molt. La meva mare ens va deixar després de tenir un càncer el 2016 i la música va ser un gran acompanyament per a mi durant els moments més difícils.

Quin és el suport de la seva família i amics?

El suport és absolut i em sento molt afortunat. Em coneixen millor que ningú i saben com d’important és per a mi el món de la música. Han estat al meu costat sempre que m’he presentat a algun càsting, ja sigui a Espanya o a Andorra. El seu suport és el que em va fer arribar als meus objectius.

Com va ser la seva experiència a ‘La Voz’?

Va ser una experiència inoblidable, única i especial. Em va costar molts anys poder arribar-hi i, tot i les crítiques, sento que vaig créixer molt com a artista i és un dels meus èxits més grans com a cantant. Antonio Orozco va girar la seva cadira després de sentir-me cantar.

Quin va ser el repte més gran al moment de preparar-se per al programa?

Es tracta d’una situació molt intensa, has de fer front a reptes difícils als quals et pensaves que mai arribaries. Tens pocs minuts per transmetre una cançó que comporta molta feina, i la pressió pot jugar-te una mala passada.

I els seus plans de futur?

Tot i ser molt complicat, vull participar en el programa American Idol, als Estats Units. Però, ara per ara, el meu objectiu principal és participar en el concurs de cant Eufòria.

Quin consell donaria a un jove talent musical?

Li diria que mai deixi de lluitar pels seus somnis. La motivació i la paciència són claus per arribar allà on vulgui!