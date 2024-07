“El trial m’aporta beneficis que m’agradaria no perdre”

Per què va començar a fer trial?

El meu pare ens va iniciar en aquest món primer al meu germà gran i després al meu germà bessó i a mi. Amb vuit o nou anys ja vivíem en aquest món amb tota la família i espero en un futur fer-ho també amb els meus fills.

Què li aporta?

Quan parlem del món del trial el primer que em ve al cap són beneficis en la salut física, ja que cal estar molt ben preparat per superar les proves. Personalment, la natura també m’ajuda a desconnectar i a tenir una distracció de totes les meves obligacions.

Es creen amistats en aquest esport?

Sí, és un esport on crees relacions socials molt sanes, fas amistats i tothom està molt unit i s’ajuda.

Competeix? Si és que sí, què tal?

Sí, faig el Campionat d’Andorra. Ja des que era menor el meu pare amb els meus germans ens portava a fer aquestes competicions. Abans me les prenia des d’un sentit més competitiu, però ara és com un hobby per passar-m’ho bé i gaudir.

Són durs els entrenaments?

Abans em prenia més seriosament els meus entrenaments fent dues o tres hores intenses. Actualment m’ajuda a desconnectar i no controlo tant el temps, faig sortides per Encamp i la majoria de vegades em passa el temps volant.

S’exigeix molt a si mateix?

M’exigeixo molt però no en el fet d’obtenir una màxima puntuació, sinó en el fet de ser constant cada temporada i no deixar mai aquest esport. Soc conscient que m’aporta molts beneficis que m’agradaria no perdre.

Següents objectius?

M’agradaria en un futur mantenir una relació sana amb aquest esport, continuar entrenant amb la meva colla d’amics i no deixar de banda tots els projectes relacionats amb el trial.

Un consell per la gent que comença amb el trial?

Que no es rendeixi mai. Per més dur que pugui semblar físicament, el gran repte és mental i han d’aprendre a gaudir dels errors, moments bons i de la natura.

Com es presenta la competició del cap de setmana?

Me la prenc amb moltes ganes. L’he fet durant 12 anys i any rere any m’he sentit molt satisfet amb l’organització i el bon ambient que es crea.

Algun somni per complir?

Seguir sent feliç com fins ara i que les persones que estimo també ho siguin.