“El Midtjylland? Al futbol mai no hi ha res impossible”

Encara aneu amb el somriure a la cara després de la classificació.

Està el grup molt feliç i content, però ja li dic que poc més podem celebrar perquè demà tornem a jugar i ens ve el Midtjylland danès.

Primera participació en la Champions de la UE i passeu de ronda. Molta gent no hi creia.

Nosaltres teníem molt clar que ho podíem fer. És cert que el gol que ens va fer Karrica al minut 90 en el partit d’anada ens va fer molt de mal, perquè el més just hauria sigut l’empat, però vam treballar dur durant tota la setmana sabent que teníem possibilitats de classificar-nos.

Una aparició oportuna, la seva.

Vaig entrar a falta d’un quart d’hora o així i volia ajudar l’equip com fos. En arribar a la pròrroga tenia clar que si disposava d’alguna oportunitat l’havia d’aprofitar i a la segona part vaig aconseguir fer el gol, el 0 a 2, que ens donava, en aquell moment, la classificació.

I l’esclat d’alegria va ser enorme.

Una emoció immensa. La Champions és una competició que, des de petit, sempre somies a jugar alguna vegada i, a sobre, fer un gol. Es veu a la meva cara i a la carrera que faig l’alegria tan gran que tenia.

Aneu als penals i es treu un ‘Panenka’ del barret.

Tenia claríssim que, si arribàvem als penals, el tiraria pel centre. De fet, abans del partit ja vaig avisar que el faria estil Panenka però vaig tenir sort. Es va veure que no em va sortir gaire bé però l’àrbitre va ordenar la repetició.

Va ser quan va pensar que ara ja tocava assegurar.

Sí, clar! [riu] Ara havia de llençar-lo pel meu costat de seguretat, de confiança, i no arriscar tant. Vaig xutar fort, per la dreta del porter, i va entrar.

Ara arriba un rival molt seriós, el Midtjylland danès.

Un rival molt difícil que ha jugat fa relativament poc una fase de grups de la Champions League i que també ha estat campió de la seva lliga. Sabem que serà complicadíssim però en el futbol res és impossible i som un equip que treballa, que corre i tenim clar els nostres punts forts.

La golejada de l’Inter demostra el repunt dels equips andorrans.

Sí i tant. L’Inter va estar molt bé i ara veurem més sovint com els equips andorrans passen a la segona ronda prèvia de les competicions europees. La Lliga Multisegur creix any rere any i té millors jugadors i aquest és un aspecte molt positiu per al futbol del país.