“M’encanta la natura, no puc ni amb la platja ni les oficines”

Quan va decidir que es volia dedicar a la muntanya?

Amb 16 anys. El meu pare caça, me’n va ensenyar un dia i al final vaig veure que m’agradava.

Què estudia?

Un grau de gestió forestal i agrícola que consisteix a saber les espècies del bosc per si vols muntar alguna empresa. Així pots conèixer les malalties que ataquen els arbres i les espècies. A agrícola fem pràctiques amb tractors i és bastant fàcil i m’agrada.

D’on li ve l’afició pel camp i la muntanya?

Des de ben petit m’ha agradat sempre i m’han influenciat amics que tinc. Vaig provar de fer de mosso d’un noi de Ransol i em va agradar. I vaig decidir que volia fer alguna cosa relacionada amb això.

Per què ha decidit fer de monitor del medi a l’estiu?

La meva mare va veure les oposicions i em va dir que provés d’entrar-hi i així ho vaig fer. Vaig fer una entrevista per entrar-hi.

Per què agent del medi?

M’encanta la natura, no podria estar a la platja, i en una oficina, encara menys. Quan m’aixeco veig muntanyes i al sortir de casa agafo un camí i ja estic a la natura.

Quines tasques fa com a agent del medi?

Tenim un plàning per saber les coses que hem de fer. Una d’aquestes és arreglar camins i marcar punts perquè la gent no es perdi. També ajudem qui ens ho demana per trobar algun camí de la vall. I als ramaders, si hi ha algun problema amb el bestiar. Vam pujar al Comapedrosa a col·locar la bandera.

Com és compartir la feina amb els companys?

Doncs bastant bé, la veritat. Estic amb un company que es diu Damià i, al ser jove com jo, ens entenem bé i fem un bon equip. Ho tirem tot endavant combinant feina i moments de broma i converses.

Què li agradaria fer en un futur?

Alguna cosa relacionada amb el tema forestal. Relacionat amb el medi ambient al 100%.

Quina importància li dona al medi?

Bastant. Gràcies al medi podem estar nosaltres aquí. Ens dona aire i vida. Si això s’acabés, estaríem molt pitjor.

I creu que el cuidem prou?

Ara que treballo d’això, veig que no. Trobo molta brutícia i s’ha de cuidar l’entorn natural. La gent hauria de llençar la brossa on toca. Si tots anéssim caminant, també evitaríem molta de la contaminació que hi ha, sobretot al centre del país. També cal reciclar, ho vec lògic i natural.