“Els diamants es van crear a 300 quilòmetres de fondària”

D’on li ve la passió per la gemmologia?

No sabria explicar-te d’on em ve. De molt petit ja buscava pedres per la muntanya.

Què voleu aconseguir amb la unió de Tracemark?

Una continuïtat dins de la nostra activitat de venda de joies amb diamants. Fins ara ens basàvem en una cadena de responsabilitats ja que ens havíem de fiar els uns dels altres mitjançant documents signats.

I ara?

Ja feia temps que la indústria de la joieria demanava un sistema d’avaluació més fiable. Les pedres que passen per Tracemark són avaluades des que es troben a la mina fins que arriben a la joia.

Com està actualment la venda de joies?

Bé. Dins del nostre codi genètic i des de l’antiguitat tots tenim la necessitat d’adornar-nos. Quan tries una joia no mires només el seu valor sinó si t’encaixa amb la teva manera de vestir i sentir. Hi ha una frase que diu Marguerite Yourcenar a l’emperador Adriano.

Què diu?

“Adoro les mans nues del col·leccionista de gemmes.” Aquell que coneix realment el valor del que porta, porta les mans nues. No ho fa per ostentació sinó pel seu propi gaudi. Això defineix el que és la joieria.

I què és per a vostè?

Art, cultura, estètica, un mitjà per poder transmetre emocions i sobretot humana. Els animals no porten joies.

Quina és la característica principal amb la qual es fixa un client quan compra una joia?

Normalment és un motiu personal i sentimental.

Quin valor aporta una joia?

La satisfacció personal de donar-se un plaer. És com marxar de vacances. La peça representa la nostra persona. Tu portes un anell de disseny romà que porta fent-se 2.000 anys.

Quant pot costar un diamant petit?

Un d’un mil·límetre pot costar 50 euros. Es classifiquen per qualitat, no tots són iguals, tenen un factor de puresa i color que també determina el seu valor.

On es van trobar els primers diamants?

A l’Índia. Són pedres que fa 300.000 milions d’anys es van crear sota la tercera capa del mar, que es trobava a 300 quilòmetres de fondària.

Com ha canviat el mercat al país?

Doncs no és millor ni pitjor que abans, simplement és diferent. Andorra sempre s’ha sabut adaptar a tot.