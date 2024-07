Quan va néixer Etalentum?

Fa 11 anys, el 2013, i va sorgir d’un treball de final de màster que vam fer a la Universitat de Vic el meu soci i jo. La nostra missió en aquell moment era canviar el món de la selecció de personal.

Com va sorgir la idea?

Això ho va portar el meu soci perquè ell va formar part d’un procés de selecció de la Unió Europea. Era un procés molt automatitzat i amb tecnologia pel mig. Vam analitzar el mercat i vam veure que hi havia mancança en tecnologia en selecció de personal.

Quin és el seu objectiu principal?

Ajudem a canviar la vida de les persones i a millorar-la laboralment parlant.

Com treballen?

El 98% dels processos de selecció o de les persones que col·loca Etalentum els fa canviar de feina. Més del 80% de les persones són gent a qui anem a picar directament a la porta per veure si està interessada amb la feina.

Tracten sectors concrets?

No tenim verticals per sectors. Per exemple si parlem de les Illes Balears tenim oficines a Eivissa i Mallorca on principalment els sectors que treballen són a hostaleria i restauració. No ens tanquem a cap sector concret.

Següents objectius de l’empresa?

El nostre pla estratègic és en tres anys tenir 100 oficines, actualment en tenim 40. Majoritàriament a Espanya, però al setembre obrim la primera oficina a Verona, Itàlia. El nostre primer país internacional ha estat a Andorra.

Per què han obert seu al país?

Creiem que el Principat és una aposta estratègica per a nosaltres. Hi ha una mancança de posicions i en els últims anys ha tingut un alt creixement en persones que venen de fora però amb la voluntat de créixer al país. Ajudem les empreses a trobar talent a Andorra.

Quina ha estat l’evolució d’Etalentum aquests anys?

El grup tancarà aquest any amb una facturació de 7.000.000 d’euros i amb un creixement d’un 40% respecte a l’any anterior. Sempre creixem a doble xifra normalment per sobre del 30%. Som 300.000 candidats a la base de dades.

Si algú dubta a presentar la seva sol·licitud, què li diria?

Primer de tot confidencialitat, també agilitat i resposta.

El servei és personalitzat?

Atén la proximitat que tenim amb el territori. Si parlem de comerç, el coneixement que puguem aportar des de la proximitat i el territori és clau per a la personalització dels perfils que es busquen.