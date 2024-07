“Cada cop faig coses més interessants en el món del ball”

Com serà l’activitat de dijous?

Participo en el Workshop de l’Escola Líquid Dansa. Faré un assaig de jazz musical com a mode d’entrenament per escalfar. Després faré un treball tècnic per fer salts i llançament de cames i per últim treballarem la coreografia del musical.

Per què es va mudar a Madrid?

Perquè hi ha moltes més oportunitats en el nostre sector, moltíssimes més. Des que soc a Madrid he ballat a una pel·lícula musical que es diu Explota, explota. He sigut capitana de ball al musical de Pretty Woman. També he fet l’assistència coreogràfica del musical de Matilda.

I què tal l’experiència?

És de les millors experiències que he viscut i era un somni que tenia quan vaig començar a estudiar ball. A sobre em van donar el càrrec de capitana de ball i quan faltava algú ho cobria jo pel que fa al repartiment femení. És un somni fet realitat.

Com és viure del que t’agrada?

Per molt dur que sigui el dia a dia, estic supercontenta cada dia i m’apassiona el que faig. Amb el tema artístic tenim pocs referents que visquin d’això.

En tens algun?

Tots els meus companys, també a nivell andorrà. Aquí a Madrid som molts els que vivim de ballar, actuar i cantar. El món artístic mou un gran col·lectiu.

Quan fa que t’hi dediques professionalment?

Des dels 21 anys. I he tingut la sort que sempre he treballat d’això.

Com descriuria la seva trajectòria?

Amb el temps m’adono que cada cop que em faig més gran em passen coses més interessants. S’ha de creure en els somnis i anar-se mantenint. Mai s’ha de perdre l’esperança.

Què significa el ball per a vostè?

És la meva vida. Quan vaig començar amb 21 anys ballava molt més però ara amb 34 he reduït les hores de ball. No concebo la vida sense aquesta part. Ocupa el 90% del que és la Núria.

Amb quin projecte està ara?

Estic gravant un capítol per una sèrie de Disney+. Els pròxims objectius són fer un paper secundari en un musical i després seguir com fins ara i poder participar en alguna altra pel·lícula o sèrie.

No li crida l’atenció ser actriu?

Sí, molt. I és una cosa que tinc per descobrir però és un món bastant ajustat i on es fa molt complicat entrar. M’atreu molt aquest món.