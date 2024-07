Com va sorgir l’oportunitat de participar en el programa de treballadors eventuals d’Andorra Telecom?

Vaig assabentar-me d’aquesta possibilitat consultant la pàgina web, i només veure-ho vaig decidir apuntar-m’hi i provar sort. Em van trucar, vaig fer l’entrevista, i aquí estic.

Per què es va decantar per aquesta empresa?

Principalment, perquè m’interessa el que es fa a Andorra Telecom, i perquè he començat a estudiar el tema de xarxes a la universitat i m’agrada força. Sé que ho tinc difícil per especialitzar-me en xarxes, perquè no soc de Telecomunicacions, però tot i així crec que la part informàtica de xarxes és interessat. I Andorra Telecom era l’únic lloc al país on podia treballar en això.

Què tal l’experiència?

M’agrada molt. Mai havia treballat en aquest àmbit i és apassionant. I sempre estàs més motivada quan fas una cosa que t’agrada i et crida l’atenció.

Què fa en el dia a dia?

Bàsicament m’estic formant i aprenent. Estic al departament tècnic, i treballo sobretot amb el programari que s’utilitza aquí per a la virtualització de hardware: màquines virtuals, escriptoris remots... Estic adquirint molts coneixements sobre com funciona perquè no tenia cap coneixement previ.

Més endavant podrà fer tasques més complexes?

Sí, de fet la idea és crear un entorn de laboratori, similar al que es fa servir actualment, però des de zero. Aleshores sí que hi podré participar més activament, fent proves i agafant de mica en mica més pràctica amb aquest sistema. També m’agradaria tocar altres àmbits del departament on estic, perquè vull conèixer de prop les diferents tasques que s’hi fan.

A què es dedica concretament aquesta àrea?

Bé, en realitat el departament té dues seccions. Una és el help desk, que és on es reben les incidències. Algunes les poden respondre ells i la resta es passen a hardware. Si allà tampoc ho poden solucionar, aleshores ho fan arribar a l’altra secció del departament, la que s’encarrega del control dels servidors, del programari... En definitiva, que tot vagi bé i estigui en ordre.

Vol especialitzar-se en això?

L’especialitat m’agrada molt, però encara no tinc gaire clar què vull fer en el futur. Sé que vull estudiar el màster a fora, i que m’agradaria tornar a Andorra després.

En tot cas, repetiria com a eventual l’estiu vinent?

Sí, m’encantaria tornar l’any que ve. Si aquest estiu tot va bé, per què no?