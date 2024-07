“El màrqueting digital és la millor forma d’arribar a tothom”

Quan va decidir emprendre?

Realment no ho vaig decidir, t’hi va portant la vida. Quan era petit em vaig haver d’espavilar i buscar la manera de generar diners per poder pagar peces per a la moto.

I després?

El 2012 vaig crear la meva pàgina d’Instagram de fitnes, on venia plans d’entrenament i dietes. Allà vaig començar a tenir ingressos d’uns 1.500 o 2.000 euros mensuals.

Com va ser el procés d’emprendre?

Des del 2012 fins al 2018 vaig estar fent màrqueting digital per a empreses pròpies i per a tercers. El 2018 vaig fer una pàgina personal per compartir la meva passió pel motor publicant els cotxes esportius que tenia. Llavors vaig obrir un compte a YouTube.

Com és parlar amb una càmera?

Al principi costa, no dius ni dues frases seguides. Actualment, en puc dir tres (riu), però tot va millorant i és molt gratificant pel suport i el reconeixement de la gent, que valora el que fas.

I ensenyar li aporta?

Sí, més del que mai hauria imaginat. M’omple perquè ensenyem a gent que parteix de zero i no té idees per emprendre i troba en la nostra acadèmia la llum que li falta per començar en un negoci propi.

Quan va crear l’acadèmia i en què consisteix el projecte?

El 2019 vam llançar una primera acadèmia online i el 2022 la vam transformar completament, amb un equip d’unes 15 persones i una millora en tota la temàtica interna, com els casos d’estudi de marques pròpies.

Tenen centre logístic?

Sí, amb més de 500.000 euros de productes en estoc, on l’alumne que entra a l’acadèmia opcionalment es pot vincular i vendre des d’allà. Tenim casos d’èxit d’alumnes.

I el seu? És un cas d’èxit?

Podria considerar-ho i així es reflecteix a l’audiència que segueix les meves xarxes. Valoren la motivació que desprenc i s’animen a intentar construir projectes propis com el que ensenyem.

Li ha canviat molt la vida?

Moltíssim. La llibertat que et dona guanyar-te bé la vida fent el que t’agrada no té preu. Que un alumne em doni les gràcies per haver-li canviat la vida m’omple més que qualsevol ingrés.

Creu que és important la digitalització?

Molt. Entendre el potencial del màrqueting digital i saber que pots arribar a tothom, inclús des de casa teva, és essencial.