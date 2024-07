“Veiem els estels blancs, però també n’hi ha de més colors”

D’on li ve l’interès per l’astronomia?

Amb nou anys vaig veure a la televisió com Neil Armstrong trepitjava la Lluna. Aquest fet em va deixar molt impactat. És com si ara veiéssim un extraterrestre davant nostre. Com que sabia que era complicat ser astronauta vaig tirar per l’astronomia.

Quan va començar?

El 1998. He estat durant 25 anys dedicant-me a la divulgació i l’ensenyament de l’astronomia, combinant-ho amb petites recerques.

Té un observatori propi?

Sí, i té força potència. Allà puc fer les coses que hauria volgut de jove i que no vaig poder fer.

Com ha sigut la seva trajectòria?

Entre ajuntaments, biblioteques, escoles i instituts d’ensenyament he fet uns 300 clients. M’he guanyat molt bé la vida i m’ha sortit bé, com també em podia haver sortit malament. Vist en perspectiva, la definiria com a molt positiva. No em penedeixo del canvi que vaig fer en el seu moment, deixant enrere una feina estable i ben remunerada.

Quan estava al parc astronòmic quins eren els seus horaris?

La meva feina la faig a la nit. És una bona jornada quant a tranquil·litat. Ahir vaig acabar a les cinc de la matinada i abans-d’ahir es va veure el cel clar a les quatre de la matinada. Adapto bastant el meu horari tenint en compte que només em dedico a això.

Per què creu que la gent té tant interès per la Lluna?

Perquè és l’objecte astronòmic més proper a la Terra. No et cal cap instrument per poder-la veure. Amb uns petits prismàtics ja pots apreciar els seus enormes cràters. És molt més fàcil observar la Lluna que no pas una galàxia, ja que ha d’arribar molta llum. La Lluna sempre ha sigut objecte de sorpresa i crida molt l’atenció.

Quina és la reacció de la gent quan veu la Lluna per primera vegada amb el telescopi?

Superpositiva, d’alegria fins i tot. Intenten reproduir l’experiència per formar un record.

Impacta mirar els estels?

Quan mires el cel veus aparentment tots els estels del mateix color, blancs, però quan els mires amb telescopi t’adones que no és així. Quan explico això de manera senzilla i coherent la gent queda sorpresa.

Un consell per a futurs astrònoms?

Qui tingui interès per dedicar-se al món de la física, els animo al 100%. El món de l’astronomia i de l’astronàutica està associat i qui vulgui dedicar-se a això s’ha d’esforçar, és molt vocacional.