“Amb Naturalis rendibilitzem el patrimoni de casa”

Quan va néixer Naturalis?

El 2008, l’any que el ministeri d’Agricultura va començar a tirar endavant els productes agrícoles i artesans.

Per què van obrir?

Estàvem buscant alguna manera de rendibilitzar el patrimoni de casa i donar una mica de sentit a tota l’estructura, que estava parada des de gairebé els anys cinquanta.

Amb què van començar?

Vam iniciar-nos fent mel. I a poc a poc vam anar introduint licors. El primer que vam fer va ser el licor de ginebró.

Com es fa?

El mes d’octubre i novembre es recuperen les boletes del ginebró, de la planta. Quan ja està ben madura és de color negre i és quan procedeixo a recollir-lo. Les trio una per una i llavors les poso a macerar amb alcohol. M’encarrego de recollir la matèria primera.

D’on extreu les plantes que utilitza?

Tot és collita pròpia del Forn de Canillo.

Els envasos són grans?

Abans ho fèiem tot amb ampolles grans. Finalment, vam introduir la petita perquè a l’estiu els turistes puguin agafar el que vulguin i tinguin opció de pujar-ho a l’avió.

Tenen més licors?

Sí, també vam introduir el de gerds, que cullo a l’hort de Canillo. I també n’hem fet un de macarulla, la pinya del pi verd.

És molt gran la producció?

No, la producció que tenim és molt petita, però ja tenim uns clients fixos. També venem els productes a diversos establiments.

Quins?

Al petit mercat de Canillo, a l’Eclerc d’Encamp, a Andorra Turisme i a alguna botiga d’Andorra la Vella.

Volen fer algun altre producte?

Sempre trobem coses, però ara no hi ha res en fase avançada.

Què suposa per a vostè fer la producció?

És com un hobby i ja que el Landry Riba, el fill, va començar, volíem donar continuïtat al projecte. També amb el meu home.

Participen en la Fira d’Andorra la Vella?

Sí, cada any. La producció de mel la venem a la Fira d’Andorra la Vella i s’acaba sempre.

Fan algun altre producte?

Sí, la sajolida. La flor serveix per a les abelles i l’altra part la utilitzem per aromatitzar l’oli d’oliva. Deixes l’oli durant uns dies amb les herbes i quan absorbeix el gust l’utilitzes per a les amanides o inclús per posar un rajolí a les pizzes.