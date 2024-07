“Per a mi sempre és un honor representar Andorra”

Arriba un nou Europeu. Com l’afronten?

Jo crec que l’equip és el més fort que podíem tenir i ens portem molt bé. El Ricky Morat té molta experiència, l’Eric Galimany també jugant en equip i crec que ho podem fer força bé. Al Thomas Blazy no el conec tant, però segur que també ho fa molt bé.

I a nivell personal?

Crec que estic jugant molt bé ara mateix. Estic en el meu millor moment i tinc moltes ganes.

Serà el quart Europeu, quines diferències veu respecte als anteriors?

Potser quan vaig començar m’ho prenia més amb l’actitud d’anar a passar-ho bé i jugar, i ara, com que ja serà el quart, m’ho prenc més seriosament i he d’anar a guanyar.

Són un equip molt jove, en què els pot beneficiar?

Jo crec que al ser tan joves ens pot sortir més aquesta espurna, i crec que és bo. És cert que ho hem de controlar i per això tenim el José Manuel Lara [seleccionador], que ens controla que no ens marxi molt el cap, però en el tema golf, aquesta espurna ens pot ajudar en molts moments.

I quins objectius es marquen per a aquest Europeu?

Jo crec que com a equip podria estar bé fer un top-5, i qui sap si ser tercers. Vist el que vam fer l’any passat, crec que podem fer-ho molt bé.

A qui veu com a principal rival?

Crec que Bulgària, perquè si els guanyem tindrem opcions de fer medalla. Ells són la referència.

Què significa representar Andorra?

Per a mi sempre és un honor poder-ho fer. Ho faria molts més anys, i m’agrada molt perquè al final demostra tot el que entreno. Puc demostrar el que faig al llarg de l’any i que no entreno per no res i em motiva moltíssim jugar pel país.

Com és el dia a dia d’entrenaments?

Estudio a Miami, normalment al matí faig gimnàs, de 9 a 12 vaig a classe, i ja després fins a les cinc entreno a golf.

I com va començar en el golf?

Havia estat a tecnificació d’esquí, vaig fer hoquei patins i vaig provar molts esports. Després, quan estava estudiant a Escòcia amb uns 8 o 9 anys, vaig descobrir el golf i em va encantar, i des de llavors ja no he parat de jugar-hi.

El golf s’associa a gent força més gran...

Jo crec que és un tòpic. Al final, un putt sempre pot posar-lo qualsevol, i no deixa de ser un esport que motiva a tothom i pots jugar a qualsevol edat.