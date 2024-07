“Treballar amb el cos m’allibera”

En què consisteix l’activitat que fa a la Serenalla?

Es diu Ecstatic Dance i fixem un lloc físic on posem música, a la Serenalla actuarà un DJ. La idea és ballar com cadascú vulgui i li surti. Però hi ha certes regles per diferenciar-ho de la festa en una discoteca.

Quines?

Ballem descalços. Aquest cap de setmana ho farem sobre la gespa i d’aquesta manera connectem també amb la terra. Una altra norma és no beure alcohol i no parlar, perquè si no la gent es distreu. Tampoc es poden fer fotos ni vídeos perquè la gent se senti segura i s’alliberi. L’última norma és no jutjar.

Per què s’hi ha d’apuntar la gent?

Perquè explicar el taller i entendre’l des de la ment és difícil perquè segurament és una cosa que no hem fet abans. Aquesta experiència l’has de viure per saber realment de què va. I, per últim, perquè és molt alliberador.

Llavors, influeix en positiu en la salut mental?

Molt. La gent quan acaba les sessions ens diu que és just el que necessitava. Segons els assistents és molt sanador.

Es faran reflexions sobre el cos?

Normalment, fem una introducció perquè la ment de la gent entengui l’activitat i la gent sàpiga on és. En finalitzar fem un moment per compartir que és molt important. A part d’expressar el que has sentit també veus com reaccionen els altres.

Com és treballar amb el cos?

Personalment és una pràctica que m’allibera. També m’ha fet prendre responsabilitat del meu cos i al mateix temps saber utilitzar-lo per expressar-me. Al final, és viure millor.

Com ha sorgit la idea de crear l’associació?

Tenir curiositat sobre el moviment i el cos m’ha portat a ser professora de ioga. L’Ecstatic Dance és un estil lliure de ball que es practica fora d’Andorra des de fa molts anys.

Per quina raó es va instal·lar al país?

Vaig fer un intercanvi quan estava estudiant a Xile amb l’escola de turisme d’Andorra i em vaig quedar.

I això?

El país és preciós i la seguretat és primordial per viure tranquil. Aquí estic en pau i m’agrada aquesta sensació.

Creu que s’hauria d’invertir més en cultura?

No sé quant s’hi aporta ara, però veig que cada vegada hi ha més interès per les activitats culturals. La gent és molt més receptiva. Parlo dels comuns i el Govern.