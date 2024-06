“L’astroturisme facilita la desestacionalització”

D’on li ve aquest interès pels astres i la divulgació científica?

Sempre m’ha agradat girar la vista cap amunt per contemplar les estrelles.

És cofundadora, juntament amb la seva parella, l’Albert Roig, del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Com és que vau triar aquest paratge del sud de Catalunya?

L’Albert i jo som fills del Maresme. Buscàvem cels de qualitat, i les muntanyes de Prades són una ubicació molt bona. Vam treballar molts anys en l’àmbit educatiu, però va arribar un moment que vam decidir deixar-ho per transmetre a tothom la nostra passió per les estrelles. Les activitats de divulgació que hi organitzem tenen molt bona rebuda.

Què és el més important que ensenyen als qui venen a contemplar els astres a Prades?

Una de les idees més importants que els intentem transmetre és la necessitat de conservar i protegir els cels foscos.

Per què cal preservar-los?

Els cels foscos ens permeten contemplar les estrelles sense instruments especials. A més, hi ha estudis que apunten que tenen beneficis sobre els ecosistemes i el benestar de les persones. El tipus de llum utilitzat en moltes ciutats pot influir en el desenvolupament d’algunes malalties.

Com hauríem d’il·luminar les nostres ciutats?

No es tracta de deixar d’il·luminar les ciutats, sinó de fer-ho bé. Hem d’aprofitar els avenços tecnològics a favor nostre. En els aparcaments, per exemple, poden utilitzar-se sensors de moviment per graduar la il·luminació.

Quin potencial de creixement té el turisme vinculat a l’observació de les estrelles?

L’astroturisme és un sector en creixement. Hi ha molta gent interessada, en les activitats guiades d’observació dels cels. A més, és un tipus de turisme que genera arrelament en el territori perquè fa partícips els qui hi viuen de la necessitat de cuidar-lo. El reconeixement dels cels foscos posa aquests espais al mapa, ja que atrau un públic internacional cada vegada més nombrós.

Els avantatges no s’acaben aquí.

L’astroturisme facilita la desestacionalització. És una activitat que pot fer tothom tot l’any. No hi ha barreres d’edat. Hi poden participar infants i gent gran.

Quin potencial astroturístic té la Massana?

Cada territori té la seva identitat. El Parc Natural del Comapedrosa està reconegut com a Reserva Starlight. Té un cel excepcional, al nivell dels grans observatoris internacionals.