“Andorra pot ser un país pioner en el sector del transport”

Després de l’etapa universitària a Catalunya i un temps a l’empresa privada, va rebre una beca Fulbright. Què va suposar aquesta ajuda?

Gràcies a la beca vaig aconseguir un dels meus somnis, que era anar als Estats Units i formar-me en un dels millors sistemes universitaris del món. És una beca molt competitiva que rep finançament doble: el 50% dels Estats Units i un altre 50% de l’estat andorrà. L’objectiu de la beca és que l’estudiant torni al país d’origen per seguir l’activitat allà.

El seu camp d’especialització és la mobilitat sostenible. Quins són els reptes més urgents?

La prioritat fonamental és la descarbonització del transport. El segon gran pilar és la descongestió de les infraestructures viàries. Un dels temes que més cal treballar és el de la promoció del transport públic. Hauríem de dirigir-nos cap a un model de mobilitat intermodal, que el moviment entre dos punts no sigui amb un únic transport.

Un dels altres àmbits que està investigant és el de la mobilitat ferroviària, del qual n’és un ferm defensor.

Sí, el tren i el tramvia són dues de les modalitats de transport més interessants per construir una xarxa de mobilitat intermodal. És important, però, tenir en compte les singularitats de cada país. Tot i ser-ne defensor, en el cas d’Andorra no estic convençut que aquesta sigui la millor opció. Sí que soc partidari d’un tramvia que connecti les valls centrals.

Pel que fa al transport, què creu que podria aplicar-se a Andorra del que ha experimentat a Califòrnia?

Jo em fixaria en les mesures per descarbonitzar el sector del transport, com ara la promoció del vehicle elèctric. Cal anar cap a una mobilitat molt més electrificada. A Califòrnia també són pioners en els estudis de demanda i càrrega; podem aprendre’n molta tècnica.

Quina valoració fa de la feina de l’administració andorrana en qüestions de mobilitat?

Avaluar la gestió d’un govern és complicat perquè les infraestructures són un element amb una vida d’operabilitat molt llarga. Soc optimista, però. Andorra és un país que abraça la innovació; pot ser un país pioner en aquest sector.

Fa poc va ser seleccionat per participar en una convenció de l’ENO Center of Transportation. En què va consistir?

Es tracta d’una trobada organitzada per aquest think thank amb l’objectiu de posar en contacte els joves investigadors més destacats dels Estats Units amb polítics de primer nivell i representants del lobby del transport.