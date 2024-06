“Avui en dia per ser DJ no pots només punxar música”

Com va començar amb la música?

Va ser de casualitat, de petit a casa teníem discos que ningú escoltava, però jo me’ls posava a l’equip de música. Eren discos de Michael Jackson, funky... Gràcies a ells vaig descobrir el món de l’electrònica i dels DJ, fins que amb 14 anys vaig demanar que em compressin la primera controladora.

Què busca quan crea?

El que faig és agafar una base definida i a partir d’aquí aprofito la llibertat de la música electrònica per inspirar-me en cançons que m’agraden, experiències… Al final del procés em poden sorgir temes que no tenen res a veure amb la idea que partia.

Té formació de DJ?

He fet un màster amb Daniel Trim, que és un productor molt reputat dins de l’escena i ofereix classes en línia que m’han ajudat a consolidar els coneixements. A més a més, amb Oscar Escapa, que està especialitzat en techno raw, i també em va molt bé per aprendre de gent experta.

Com veu l’escena musical a nivell DJ a Andorra?

Cada vegada està millorant més i hi ha més gent que produeix, sobretot gent jove. Avui en dia per ser DJ no pots només punxar, cal destacar d’alguna manera i una de les millors sortides és fer la teva pròpia música i que la gent vegi els fruits del teu esforç.

Al seu segell com contribueixen a l’escena?

Estem començant i anem a poc a poc, de moment no ens ha arribat gaire música de productors andorrans, però estem oberts que ens enviïn música, ja que crec que hi ha molta gent que produeix al país.

Quin és l’objectiu?

Volem crear una comunitat andorrana de productors musicals. Hem creat el segell també per no haver de dependre de segells externs i haver d’esperar mesos per firmar, ja que si no ets famós els segells tradicionals no et contractaran. Per això volem donar l’oportunitat als artistes andorrans.

Què busquen els segells tradicionals?

Noms famosos i que tinguis una línia musical definida. Si envio una cançó d’un estil i veuen que tinc altres temes d’estils diferents ja em descartaran automàticament, ja que no tindria una línia prou definida.

Pròxims projectes?

Estic treballant en temes sota el nom artístic de Graved, amb això vull redefinir el meu estil i orientant-lo cap al hard groove i el techno underground. També mantindré Robznow, que serà més comercial, i m’agradaria poder arribar a grans festivals.