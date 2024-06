“El tema de les injustícies m’ha tocat tota la vida”

Com va entrar a Creu Roja Andorrana?

Va sortir una vacant lliure de voluntariat i m’hi vaig presentar. Em van fer una entrevista i vaig tenir la gran sort que em van agafar.

Per què es va voler vincular al món de les persones?

Sempre m’ha agradat molt tot el que té a veure amb l’àmbit social. Quan treballes amb la gent tan a prop descobreixes com funciona la societat. El tema de les injustícies personalment m’ha tocat tota la vida.

Per què?

Considero que soc molt empàtica i sé escoltar molt bé. L’ajuda que he acostumat a donar sempre m’ha servit i ha sigut un impuls per seguir amb aquest càrrec.

Quina importància hi ha que es presentin voluntaris?

Actualment hi ha 356 voluntaris. Per a la Creu Roja diria que és la pedra angular perquè és el més important que tenim dintre de l’entitat.

Per què?

Sense els voluntaris no podríem ni fer ni tirar endavant la majoria de projectes que tenim, ni tampoc ajudaríem la població com ho estem fent. Tot això és gràcies a la gent que ve de forma altruista i vol ajudar sense rebre res a canvi. Sense els voluntaris no podríem tirar endavant.

Per què hi ha poc personal?

Més que res perquè l’actitud que tenen ells envers totes les activitats que fem i oferim no la té ningú més, ja que ells ho fan perquè volen, els surt de dins.

Quines tasques fan?

A les sortides d’acció cultural fan un acompanyament dels avis i àvies que hi assisteixen i estan amb ells durant tota la jornada. També fan un acompanyament a avis i àvies que pateixen solitud no volguda encara que també hi ha algun nen. Entre d’altres.

I hi ha molts padrins que ho pateixen?

La veritat és que sí. De fet, aquí, a Andorra, la població gran és molt àmplia. Tenim un problema amb la gent gran perquè la majoria està sola.

En què consisteix el projecte de voluntariat jove?

A parlar una mica de l’àrea de joventut. Aquesta àrea pretén sensibilitzar i conscienciar tota la població, però fer-ho incidint en el jovent. Sobretot en matèria de conducció i a l’hora de beure alcohol.

Fins a quin punt és rellevant que un jove faci de voluntari?

És molt important perquè vivim en una societat que va a un ritme molt ràpid i els joves estan immersos en les pantalles. Sembla que ens estem oblidant de sociabilitzar.