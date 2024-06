Quin balanç fa del Preeuropeu?

Personalment estic molt contenta perquè era la meva primera experiència absoluta, i a nivell d’equip, l’objectiu era passar la fase de grups, així que l’hem aconseguit.

Tenia experiència de base, però no absoluta. Com ha anat?

És una experiència perquè ja no jugues contra gent de la teva edat. Potser et trobes algú de 35 anys, i al final de tot se n’aprèn, dels errors i de les victòries i pots veure el nivell d’altres països.

Parlant d’aprendre, el Preeuropeu no deixava de ser un tast de cara a Andorra 2025.

Sí, al final són el gran objectiu tant en 3x3 com en 5x5. Tot el que puguem fer ara és entrenament i pràctica, i tot ajuda.

L’objectiu és repetir medalla?

Sí, tant en 3x3 com en 5x5, podem competir a casa i amb familiars i amics a la grada, i volem fer un bon paper.

Juga a 3x3 i 5x5. Amb què es queda?

No sabria dir-te, el 3x3 és més físic i competim contra països més grans, però el 5x5 també m’encanta perquè és el que jugo tot l’any i és més d’equip. Tot i ser el mateix esport són completament diferents.

Fa quatre anys van donar-li una beca per jugar a bàsquet i viure als Estats Units.

Tenia 17 anys i ara estic a punt de fer-ne 22, i els Estats Units són tot un món. El món del bàsquet és completament diferent, m’hi he trobat molt còmoda, he crescut moltíssim també com a persona, i només tinc bones paraules.

Era una gran oportunitat?

Totalment. He tingut i tinc una beca per estudiar tota la carrera, i també per competir. Al final, et sents gairebé com un atleta perquè et tracten com a professional.

Acostumada a Andorra, és un xoc molt gran?

Ara soc a Grand Rapids, que em recorda una mica Andorra. Creix molt, hi ha innovació, la gent es coneix, sempre estàs envoltat de la mateixa gent i hi ha suport i respecte dintre de la indústria.

Quines són les principals diferències que ha trobat?

Sobretot la necessitat del cotxe, que fa falta per tot perquè tot està superlluny.

Quins plans de futur té?

Encara em queda un any de carrera, però cada cop tinc més clar que m’hi acabaré quedant. Després tinc els Jocs del 2025 en ment, cada cop quan comença la temporada tinc ganes de donar-ho tot, millorar, i ara m’he fet un lloc a l’absoluta i vull seguir-hi.