“Ensenyar és la meva excusa per seguir gaudint de la dansa”

Des de quan és professora?

Des de fa vint anys. La meva relació amb la dansa comença des que tenia cinc anys, quan feia clàssica i espanyola a Barcelona, i ve molt arrelada de casa, sobretot, perquè els meus pares són d’Andalusia i Extremadura. Jo soc nascuda aquí, però criada a Barcelona. Als quinze anys vaig parar de ballar i després, amb divuit, vam retornar a Andorra.

Va començar a ballar aquí?

Sí, vam anar a viure a Encamp i vaig trobar que el comú oferia classes de sevillanes com a activitat cultural. Quan feia un parell d’anys que hi assistia, la professora ho va deixar i em van proposar fer classes a nenes petites.

Com és la relació amb elles?

Fantàstica, m’encanten els críos. És una activitat extraescolar per a infants i a les nenes els crida molt, el primer any venen boges amb les sabates de taló. Em pregunten: “Puc fer soroll?”. Els responc que sí, clar (riu).

Només té infants?

Ara tinc de nenes de cinc anys a una àvia de 72 anys. Separo per edat i no per nivell, les nenes solen fer un o dos anys d’iniciació, i després passen a un nivell intermedi per després arribar a l’avançat.

Entenc que no té cap nen.

No, només n’he tingut un una vegada. No estem en un país en què es potenciï molt aquesta dansa perquè està molt arrelada a Andalusia. Els nens que ballen solen estar interessats en altres estils més urbans, com el hip-hop. Tot i això, la dansa i els nens estan barallats.

Han practicat molt per al festival?

És un treball de tot l’any, comencem sobretot al gener. El festival el fem perquè les nenes gaudeixin, elles són les protagonistes. Amb les petites fem sevillanes, però amb les d’avançat fem altres estils com rumba o fandango. Amb elles costa més, però (riu).

Per què?

Bé, el compromís és diferent. Les prioritats i les obligacions a vegades fan que no puguin venir, però tinc grups molt macos.

Què li diuen les dones que van a les seves classes?

Tinc mares que em diuen que els cau superbé i que esperen amb ànsia la següent classe, i gent gran que em comenta que els va genial per a la memòria. Ballar és una manera de fer exercici i mantenir-se activa. Fa desconnectar i que la ment i el cos estiguin en forma.

A què es dedica vostè?

Soc administrativa, treballo en una gestoria. Això que faig és una feina extra, ensenyar és la meva excusa per seguir gaudint de la dansa.