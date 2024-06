“Tothom es pensa que tocar l’harmònica és fàcil i no ho és”

D’on li ve l’afició pel blues?

El vaig descobrir quan tenia 16 anys veient la pel·lícula Blues Brothers. No sabia que el blues existia i la música del film em va impactar i vaig anar a comprar la banda sonora. I després vaig anar comprant música d’aquells artistes i a poc a poc em vaig ficar dins del blues.

Quins artistes l’han inspirat?

Doncs gent com B.B. King, Junior Wells i Buddy Guy.

Com se sent com a bluesman a Andorra?

Bé, som pocs els que fem blues al país, però quasi tots els músics han passat per tocar blues alguna vegada, a menys que fessin música clàssica.

És un estil que agrada?

Sí, agrada a la gent encara que no el coneguin com a blues.

Com es porta amb la resta del grup dels Bluetonics?

Molt bé, ens coneixem des de fa molts anys i som com una petita família.

També toca l’harmònica. Com és tocar aquest instrument?

És un instrument molt poc conegut arreu del món. Agafar l’harmònica i fer la primera cançó et pot costar deu minuts. Llavors tothom es pensa que és un instrument fàcil i que no té res més.

I no és així?

No, quan t’hi fiques i comences a descobrir tot el que es pot arribar a fer, es converteix en un instrument supercomplicat. Hi ha moltes tècniques que faig amb l’harmònica que són difícils d’explicar perquè passen dins de la boca, posicions de la mandíbula i la llengua.

Què suposa per a vostè tocar al Jambo?

Una canya. Em fa molta il·lusió i m’agrada molt. També m’inspira perquè no se solen repetir grups. Llavors, una forma d’estar al Jambo és fer coses noves perquè t’agafin per tocar. He tocat moltes vegades al Jambo, de fet l’únic any que me’l vaig perdre va ser el primer.

A quins grups toca?

A Bluetonics la guitarra i l’harmònica, a Driving South i The Scarlett Brotherhood toco només l’harmònica. Al Jambo tocaré amb Joan Pau Cumellas la guitarra i ell l’harmònica. I tinc un altre duet amb Carles Alzina, pianista.

Algun grup nou?

Sí, estic creant un nou grup musical que es dirà Roots & Booze. Segurament estarà format a final d’any.

Com veu el panorama musical al país?

Està bé, sempre n’hi podria haver més, però també a vegades n’hi ha hagut menys. Ara potser no hi ha tants locals per tocar, però fa uns anys no n’hi havia cap.