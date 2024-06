Què entenem per lideratge resilient?

Estem vivint una època de canvis brutals, en tots els sentits. Una situació molt complexa davant la qual els líders empresarials han de tenir eines per poder-hi fer front amb actitud positiva. En cas contrari, podrien tenir problemes pel que fa a la gestió dels equips o a la sostenibilitat de la mateixa companyia.

De quins canvis estaríem parlant?

De tota mena, des d’un escenari polític mundial marcat per importants conflictes armats, passant pels desafiaments que plantegen tecnologies com la intel·ligència artificial. A més, internament, a les empreses, també hi ha canvis: d’un temps cap aquí les persones que integren els equips volen ser més partícips de les decisions que es prenen, volen sentir que les organitzacions les tenen en compte en cada projecte.

En aquest context, com ha de ser el líder actual?

Ha de ser proper, amb capacitat d’escoltar, de satisfer les necessitats dels treballadors i de cuidar la seva motivació. I el tracte ha de ser personalitzat, tenint en compte quin és el comportament, les aptituds i les expectatives de cada membre de l’equip.

Fins a quin punt les habilitats d’un cap són determinants?

Són essencials. La firma americana d’anàlisi i investigació Gallup, després d’haver estudiat nombroses companyies durant anys, va arribar a la conclusió que l’èxit d’una empresa depèn en un 70% del líder.

Com es mesura aquest èxit?

A partir de variables com la sostenibilitat de l’empresa o la satisfacció de clients i treballadors. Per això cal un lideratge que sigui enriquidor i, tornant al títol de la formació, resilient davant les adversitats.

Quins elements permeten diferenciar un bon líder d’un mal líder?

Bé, n’hi ha molts, però si hagués de respondre sintèticament, crec que el bon líder és el que sap inspirar la gent perquè treballi conjuntament i col·labori de manera eficient per assolir els objectius fixats.

En tot cas, és difícil d’aconseguir si no tens un bon equip.

Pel que fa als treballadors, és important valorar dos grans àmbits: actitud, és a dir, que estiguin implicats, i coneixements. El que passa és que no sempre és fàcil trobar un perfil així.

I què cal fer?

El líder ha de saber potenciar l’actitud i també reforçar els coneixements. Per això és molt important mantenir un feedback constant amb l’equip.