“Vaig decidir reprendre la música en arribar a Andorra”

On va aprendre a fer els ritmes bàsics de la bateria?

Quan era jove cantava en molts grups d’Anglaterra, però el meu millor amic tocava la bateria i quan estava a casa seva, que eren moltes vegades, aprofitava per practicar. Ell em va ensenyar el més bàsic. En marxar d’Anglaterra vaig desconnectar de la música.

I quan va decidir reprendre l’afició?

Quan vaig arribar a Andorra. Un grup buscava un bateria i vaig llançar-me a la piscina.

Com va ser aquella experiència?

Es va fer un concert l’any 2000 d’un grup que es deia Dogs’ Bollox. Els faltava un bateria i el grup va demanar si coneixien algú que sabés tocar la bateria. Com que sabia fer alguna cosa em vaig oferir per tocar. Era un grup bastant famós a Soldeu.

Quins bateries han influït en el seu estil?

Irineu Llorente, de Relative Music, també m’agrada com toca el Bobby, de la banda Persefone, i Sting, cantant, baixista i compositor de The Police.

Toca algun altre instrument?

Sí, la guitarra acústica. Quan vaig començar a tocar la bateria també em vaig comprar una guitarra acústica perquè sabia que tindria més oportunitats cantant i tocant la guitarra que cantant i tocant la bateria.

Va fer classes de guitarra?

Sí, durant un any amb Carlos Lozano. Tot i així, tinc molts amics i he tocat amb molts músics i encara que no siguin classes formals he après molt de la gent d’aquí.

Què prefereix, la bateria o la guitarra acústica?

Em quedo amb la guitarra acústica, m’encanta.

L’estil propi es desenvolupa o simplement apareix?

Es desenvolupa perquè per poder fer cançons que t’agraden i retocar-les has de tenir certes habilitats musicals. Quan has assolit aquestes habilitats l’estil surt sol, ja surten cançons interessants i es mostren les característiques personals de cadascú.

Quin és el pròxim concert amb Antònies Darkness?

El 15 de juny a les onze de la nit a la plaça del Poble.

Què suposa per a vostè participar al Jambo?

Tocar temes originals amb el grup és molt emocionant i interessant. També és cert que costa una mica estructurar el concert.

Té alguna filosofia de vida?

Vaig perdre el pare quan tenia sis anys, a partir de llavors intento viure el present en lloc de mirar cap al futur, intento viure el moment.