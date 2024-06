“Quan perds un fill ja no tornes a viure, sobrevius”

Per què ha volgut explicar la història del seu fill en un llibre?

D’aquesta manera els lectors podran conèixer la seva personalitat. També és una manera de cridar al món sencer que era un ésser humà fora del normal, tenia alguna cosa diferent.

Què?

Mai estava enfadat i sempre tenia un somriure dibuixat a la cara. Mai estava quiet, tenia ganes de fer coses tota l’estona i molta energia. Sempre pensava en positiu.

Com va succeir l’accident?

El cotxe el conduïa una amiga i hi havia el seu germà, el meu fill Alex i jo. Segons la policia, la conductora es va quedar adormida a l’altura de Tudela, a Navarra, que és on vam patir l’accident de trànsit. Tots van morir menys jo, que vaig sortir disparada del vehicle.

Com es viu després de perdre un fill?

No es viu, se sobreviu. Primer t’oblides de les persones que tens al voltant i en l’únic que penses és en el teu fill que ha marxat. Només et ve de gust morir amb ell i no entens per què tu has sobreviscut i ell no.

I després?

Quan vaig sortir d’aquest procés em vaig adonar que tenia altres persones que m’esperaven i que volien que estigués per elles.

Qui eren?

Principalment el meu altre fill, el Dani. I també una família per la qual treballo des de fa 30 anys.

Algú li donava suport mentre escrivia el llibre?

L’Esther, la filla de la senyora per a la qual treballo, m’escoltava, m’abraçava i em deia que era molt maco el que estava fent i que seguís escrivint.

Per què va posar aquest títol al llibre?

El Santi va parlar amb una amiga sobre en què els agradaria transformar-se si algun dia morissin. El Santi va dir que en una papallona perquè deia que la gent mai les mata i que són delicades, però al mateix temps molt maques.

Els diners que es recaptin a què es destinaran?

A diverses associacions, entre les quals l’Associació de Malaties Minoritàries d’Andorra i l’Associació Marc G. G. I també a la investigació de la malaltia minoritària anomenada síndrome de duplicació MECP2 que pateix un nen de nou anys al país.

Per què ha decidit destinar-los a aquestes associacions?

L’Alex volia estudiar medicina i investigar la cura de les diverses malalties que existeixen. He volgut seguir la seva voluntat i destinar-ho al que li hauria agradat estudiar.