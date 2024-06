“És molt important promoure el turisme gastronòmic”

Quina cuina ofereix al seu restaurant de Puigcerdà, 539 Plats Forts?

Utilitzo bons productes i els plats estan ben elaborats. No faig cap tipus de cuina en específic, vaig per lliure sobre la base de tota l’experiència que he obtingut en altres restaurants.

Va canviant els plats amb el canvi de temporada?

Sí, cada dia canvio els plats en realitat, ja sigui segons la temporada, la inspiració i les ganes. Intento canviar sempre i fer receptes diferents a les que hi ha en altres restaurants.

Què és el que més li agrada d’elaborar un plat?

Des de la compra dels productes que necessito fins a l’elaboració, ja sigui carn o peix. M’agrada tot el procés. En quasi tots els meus plats vaig a buscar el producte i el cuino.

Com és aquest procés?

Per aconseguir un bon producte si no coneixes les persones que el produeixen mai aconseguiràs el millor. M’agrada molt anar a buscar el peix a Blanes, seleccionar el corder personalment i anar a recollir la fruita. Això fa que tots els meus productors siguin propers.

La gastronomia és un al·licient per al turisme?

Sens dubte, tant a Andorra com a la Cerdanya. El 80% dels estrangers venen a la nostra terra per turisme gastronòmic. Promoure’l és molt important. I també que els cuiners estiguem tots junts i fem pinya. Crear un grup de bona convivència i companyonia.

Coneix algun restaurant d’Andorra?

Sí, cada vegada que pujo el primer que faig és buscar un lloc on menjar, per a mi és el més important, menjar bé i amb productes de qualitat.

Quins destacaria?

El restaurant Can Manel, de Carles Flinch, el restaurant gastrobar Kanvium i el Beç, els recomano. Encara em falten alguns per conèixer.

Quan cuina li agrada innovar o sol fer el plat sempre de la mateixa manera?

Innovar no, però fluir sí. Els plats mai surten iguals, és un dels avantatges d’estar sol.

Com s’ho fa per tirar endavant el restaurant tot sol?

Amb molt esforç, dedicació i ganes. Al restaurant hi ha una barra per a 12 persones on cuino i serveixo tot el menjar.

Per què va decidir tirar endavant vostè sol?

Em dona moltes comoditats, però sobretot per la llibertat que tinc. Puc variar en moltes coses, el fet d’atendre, cuinar o fer un esdeveniment a fora, per exemple. Em resulta més fàcil pel fet de fer les coses sense haver de donar cap explicació.