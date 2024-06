“Ets més feliç quan estàs connectat amb l’art”

Quan va començar a dedicar més hores a l’art?

Quan vaig arribar a Andorra, fa sis anys. Tenia molt clar que volia dedicar-me a la meva passió encara que no fos quelcom per viure a temps complet, però sí continuar pintant, exposant i participant en projectes i subvencions culturals. No volia deixar-ho enrere.

I per què va fer el clic en arribar a Andorra?

Perquè l’art també té aquesta capacitat d’ajudar-te mentalment. Quan vaig arribar a Andorra vaig necessitar aquest suport. I va passar de manera natural perquè necessitava aquesta creativitat a la meva vida.

Té pensat apostar per viure de la seva faceta artística?

M’apassiona la gestió cultural, soc molt inquieta i m’agrada molt la part organitzativa. La idea és poder compaginar la gestió cultural i l’art i així poder-me dedicar professionalment a les dues coses.

Com ha estat el procés de creació de la col·lecció ‘Flors fantasmes’?

Està molt lligat al moment vital en el qual estic actualment. El tema de les flors ha nascut de manera espontània i de cop i volta m’ha donat una petita obsessió que estic deixant fluir. Les flors estan molt lligades a la part de l’essència humana i de la natura.

Per què ha titulat l’exposició ‘Flors fantasmes’?

Al final la flor té una durada molt efímera i per això li vaig posar Flors fantasmes. Precisament el temps de la flor marca el pensament psicològic de l’ésser humà cap a la natura i és aquesta temporalitat que tenen les flors, que es desvaneixen com uns fantasmes, vaig voler jugar amb aquests dos conceptes, és una metàfora.

I per què ha triat les flors com a protagonistes?

Diria que està lligat a la tècnica. Fa uns mesos vaig començar a jugar molt amb l’aquarel·la. És una tècnica molt ràpida i fàcil d’utilitzar i llavors vaig començar a crear flors. Quan et fas gran explores hobbies com les flors, la natura i el bodegó.

Què espera d’aquesta exposició?

Deixar representat el moment en el qual em trobo com a artista, aquesta sensibilitat que ha nascut de manera espontània, però que ha anat creixent.

Per a vostè, l’art és només un producte econòmic?

No, també aporta altres coses que no són diners.

Com ara què?

Doncs el valor terapèutic que ens ajuda a tenir un moment de benestar. També en l’àmbit psicològic, ja que ets més feliç quan estàs connectat amb l’art.