“Al llibre apareixen personatges històrics reals”

A què es dedica actualment?

Després de 23 anys com a policia em van fer una oferta en una empresa nord-americana per donar formació sobre l’equipament del Taser (pistoles elèctriques) i hi vaig estar com a coordinador internacional durant quatre anys. Llavors vaig decidir muntar l’empresa Diversum Enterprise.

I què es fa en aquesta empresa?

A l’empresa impartim formació a cossos especials, exèrcit, bombers i emergències. I també fem venda d’equipaments tàctics, com poden ser escuts balístics i drons.

Viu a Dubai per la seva empresa. Quines diferències hi ha amb Andorra?

Pel que fa a impostos és molt similar i quant a inversió és un nivell molt menor comparat amb el d’aquí. Amb referència a la cultura, pots anar vestit com qualsevol occidental, però en alguns llocs de culte hi ha una etiqueta tant per a homes com dones.

I per què va decidir escriure un llibre?

Al principi no hi havia cap pretensió de publicar-lo, però el vaig començar a escriure en un moment de la meva vida personal quasi com una teràpia.

Per quina raó es va acabar publicant al final?

És una història molt curiosa, li vaig ensenyar a algun amic escriptor que tinc i a un editor petit per saber si ells consideraven que el llibre podia tenir algun valor literari. Em van donar feedback i em van dir que creien que la història era molt bona.

I llavors?

Un dia em vaig posar a veure la gala dels Premis Planeta i recordo que tenia el manuscrit damunt de la taula. Vaig decidir presentar-lo i no vaig guanyar, òbviament, hi ha gent molt bona, però això va provocar un contacte posterior.

Què li van proposar?

Després d’iniciar converses amb Grupo Planeta em van oferir la possibilitat de publicar el llibre amb Universo de Letras, que és una firma que es dedica a ajudar els escriptors nous, per poder posar al seu servei una sèrie de serveis. I així va anar.

Quina història narra?

És una història que va i torna en el temps i que gira al voltant d’un personatge en concret. Aquest està relacionat amb altres personatges històrics reals. I tot gira en les relacions interpersonals d’aquests personatges i el món de l’alquímia medieval, però des del punt de vista més crític.

Què suposa per a vostè publicar amb una de les editorials de Grupo Planeta?

Tinc una sort immensa.