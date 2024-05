“S’ha d’apostar més per la indústria dels videojocs”

Quan i com va començar al món dels videojocs?

El meu primer contacte professional amb la indústria va ser el 2010 en un congrés de desenvolupadors anomenat Game Lab.

Li va costar el procés d’emprendre?

Va ser un procés molt difícil, s’ha de tenir en compte que en aquell moment era diferent la temàtica dels videojocs a Espanya.

Per què?

Als anys 2000 va morir tot perquè les empreses no es van adaptar al nou mercat de les consoles. Els videojocs estaven en un pla molt secundari.

El videojoc li va encarregar el Museu Carmen Thyssen o vostè el va presentar?

Ens vam conèixer amb l’equip del museu el 2018 en un esdeveniment que es feia a Andorra, la Fira del videojoc. Des d’allà vam estar comentant la idea de fer el videojoc, i després de presentar unes propostes en van seleccionar una. Llavors la vam enfocar en l’àmbit creatiu i donant viabilitat al projecte.

Quin és l’objectiu del videojoc ‘Magenta’ que ha creat?

La finalitat del videojoc com a producte cultural consisteix en l’acostament dels infants a l’art més clàssic propi dels museus.

Com va aconseguir-ho?

Vaig crear una experiència lúdica a partir de la gamificació d’entre 15 i 20 obres d’art de la col·lecció Thyssen amb un fil conductor basat en un argument.

I quin és l’argument?

Ens posa en la pell d’una nena anomenada Magenta que va d’excursió escolar al Museu Carmen Thyseen d’Andorra. Allà és abduïda per un follet (menairó) a través d’una obra d’art. El menairó es diu Neu i necessita l’ajuda de la Magenta per tal d’arreglar els embolics que ha provocat a moltes obres d’art un altre menairó anomenat Roc.

Quin programa ha utilitzat per crear el videojoc?

S’anomena Unity. A més, nosaltres tenim una tecnologia pròpia que utilitzem des del principi i l’ampliem a cada projecte que fem i fa que sigui més fàcil treballar amb aquest programa i li dona un valor afegit molt gran.

Com veu el món dels videojocs actualment?

Depèn del lloc, a Espanya encara s’ha de professionalitzar moltíssim. I a Andorra hi ha molt poques empreses que es dediquin a fer videojocs. Ha de millorar molt, no només la part professional o la indústria, sinó també la part educativa o acadèmica, perquè estan totalment desconnectades. S’ha d’apostar més per aquesta indústria.