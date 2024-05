“L’esclerosi múltiple té un curs molt incert”

Quins són els símptomes del dèficit cognitiu en l’esclerosi múltiple?

Els símptomes són molt variats, però en general els estudis diuen que afecta especialment la velocitat de processament de la informació, les capacitats atencionals, les afectacions en la memòria i en les funcions executives.

Com poden afectar els símptomes la vida quotidiana de les persones afectades?

Primer tenen un impacte pel que fa a la qualitat de vida. I després en la discapacitat en la vida quotidiana amb activitats de la vida diària, com poden ser limitacions en l’activitat social i laboral. Sobretot provoca un impacte fort en l’estatus laboral, la gent sovint ha de deixar de treballar.

Quins factors influeixen en l’afectació cognitiva?

El propi trastorn provoca una sèrie de lesions cerebrals que fan que afecti les funcions cognitives. D’altra banda, hi ha d’altres factors, com ara la fatiga, que afecta el rendiment cognitiu. Algun dels fàrmacs també poden afectar i després tot el que és la simptomatologia ansiosa depressiva, que va associada al diagnòstic.

Quin és l’objectiu de la rehabilitació cognitiva?

Millorar els dèficits cognitius amb una finalitat de reduir les limitacions funcionals.

I quines estratègies fa servir?

Algunes que són directes a les estratègies de restauració que el que fan és estimular de forma sistemàtica una zona activa que està afectada amb l’objectiu de poder-la restituir. N’hi ha d’altres que impliquen la compensació de la dificultat en la zona que estigui afectada.

Serveixen per curar el trastorn al 100%?

Els estudis diuen que els resultats són prometedors i hi ha evidència que la rehabilitació cognitiva millora el rendiment cognitiu i ajuda a frenar el desmillorament.

Com és tractar amb una persona amb aquesta malaltia?

Costa molt afrontar-ho perquè té un curs molt incert, el diagnòstic és clar, però no com progressarà la persona que pateix l’esclerosi múltiple. El fet d’estar amb persones amb una malaltia progressiva requereix’una constant adapatació, cada vegada que hi ha un canvi la persona ha de fer una readaptació.

A quina edat sol afectar la malaltia?

S’acostuma a diagnosticar entre els 20 i els 40 anys.

Quants casos hi ha a Andorra?

És la causa més freqüent de discapacitat de causa neurològica en adults joves i afecta 65-125 casos per cada 100.000 habitants.