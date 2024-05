“M’han impactat els testimonis de la duresa de les tortures”

Què ha vist quan ha estat a Ucraïna?

Just la setmana passada vaig estar-hi. Va haver-hi una delegació d’escriptors de diferents països d’Europa que vam anar a la capital per conèixer de prop el que estan patint els ucraïnesos.

Com els ha vist?

Doncs és admirable la resistència dels ucraïnesos, realment és paradoxal però la vida funciona molt bé i ens van acollir amb una hospitalitat extraordinària.

Va fer alguna visita?

Sí, vam anar a veure els museus que estan buits perquè han hagut de guardar tot el patrimoni cultural d’esglésies i monuments.

I va haver-hi alguna cosa que li agradés d’aquestes visites?

Sí, en la visita d’un dels museus hi havia una exposició de la Unesco sobre patrimoni cultural d’Ucraïna destruït pels bombardejos russos.

És un país que està en guerra. Què és el que més li ha impactat de tot el que ha vist?

Sobretot els testimonis de persones que em van explicar la duresa de les tortures que reben per part de l’exèrcit rus. Gent que ens ha explicat les deportacions de les criatures, que es veu que n’hi ha moltes. També he vist com bombardegen la població civil.

Com és aquesta guerra?

Pel que he pogut apreciar, és una guerra amb un indici de criminalitat altíssim i que realment és difícil d’entendre que s’arribi a aquests extrems en un país europeu com és Ucraïna.

Creu que el país fa bé a defensar-se de la manera en que ho està fent?

És una missió unida davant d’una agressió. Precisament els que saben el que significa l’ocupació russa a nivell de criminalitat i abús a les poblacions saben la gravetat dels fets. Els ucraïnesos en aquests moments estan defensant Europa, hem de ser conscients d’això.

És Zelenski qui pren les decisions?

Sí, les decisions són seves però és tot un govern i un estat major de l’exèrcit. És admirable la capacitat que ha tingut de comunicar arreu del món el que estaven patint els ucraïnesos. I de demanar amb la intensitat que ho ha fet a Europa i als aliats armament per poder resistir l’agressió russa.

Què explica al llibre d’’Ucraïna, mon amour’?

La gent no entén que és una agressió Russa, i parlen de l’OTAN. D’aquesta manera és com comença la novel·la. És el relat d’una dona que acaba aconseguint formes de companyonia amb la gent que ha conegut i que s’estima d’Ucraïna.