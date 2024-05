“Si ets feliç, atrauràs persones que també ho són”

Què és la llei de l’atracció?

Realment és la llei de la creació i és una conseqüència lògica del que emets amb el cervell. Les freqüències s’emeten sempre. Les radiacions i ones que emetem afecten la matèria física. Els pensaments canvien la forma molecular de les coses.

Posi-me’n un exemple.

Si tu mires una gota d’aigua i penses en coses positives, aquella gota serà rodona i perfecta. En canvi, si mires la gota d’aigua mentre penses amb ràbia, es deformarà i es veurà lletja.

Per què al 95% de les persones no els funciona la llei de l’atracció?

Perquè la gent no creu en la llei de l’atracció. Cal creure-hi o no funciona igual.

Un 95% és moltíssim. Quines són les quatre claus perquè això no passi?

La gent se centra en el que no vol en lloc del que vol. I, a més, la gent no creu en el que vol. És important seguir creient en l’objectiu encara que no sapiguem el com, el quan ni el qui i que la gent desenvolupi hàbits positius.

Atreus el que ets?

Sí, si ets una persona positiva i feliç, el més normal és que atreguis persones alineades amb això. Persones felices, segures de si mateixes, amb confiança i que tinguin les coses clares.

És creador del canal de YouTube ‘Emprende con éxito’. Què hi fa?

Hem fet entrevistes a 150 experts en creixement personal, negocis, esports i emprenedoria. Actualment no faig tantes entrevistes.

Li va costar emprendre?

El que més em va costar va ser emocionalment, perquè estava aprenent tot el que era la part de productivitat i lideratge. Mentre els meus amics volien emprendre cerveses, jo volia emprendre un negoci. En aquell moment el meu dolor va ser no trobar durant un temps gent que parlés el mateix idioma per poder compartir-hi els coneixements.

Quin era el seu objectiu emprenent?

Trobar la meva passió. Les entrevistes i el club per unir la gent que emprèn amb tota aquesta part més espiritual.

Quin és el seu següent objectiu?

Ajudar la gent perquè amb la llei de l’atracció es faci més responsable i deixin de victimitzar els altres i d’assenyalar. Ells han sigut els que han creat la seva realitat.

I alguna cosa més?

Estem a punt d’ajudar la gent perquè creïn llibertat financera. Amb estratègies de màrqueting orgànic.