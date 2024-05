“El teatre és molt complet i un exercici de present”

Per què va començar a fer teatre?

Doncs com un repte perquè tinc un punt de timidesa, encara que no ho sembli, i el fet d’exposar-me a la mirada de l’altre era un repte que em semblava molt estimulant.

Què li aporta?

El teatre és molt complet, és emoció, equip, text, públic, cos, veu. Et posa molt a lloc perquè és molta presència, és un exercici de present.

Qui ha fet el guió de l’obra?

És una obra escrita i dirigida per Juanma Casero, que és el nostre director i professor de teatre. Per a nosaltres és un repte i una oportunitat interessant poder defensar un text escrit pel Juanma. Està sent un procés de creació i d’acompanyament de tot el que estem treballant molt bonic.

De què tracta ‘Melancolia’?

És un drama familiar protagonitzat per tres germanes. N’hi ha una que es veu travessada per una addicció i les altres ho fan el millor que poden per ajudar-la en aquest procés, i per sobreviure una mica a tots els dimonis que implica el procés.

Què aprenen les germanes?

Travessen conceptes com què és la llibertat individual, el destí personal, la culpa, les responsabilitats familiars, qui som, qui voldríem ser en realitat i amb què ens conformem.

Com ha estat treballar amb Lydia Martínez i Urgell Navinés?

Soc la més gran i també hi ha una quarta companya, que és l’Eugènia Correia, que fa piano i veu en directe. Al procés teatral sí que som tres, ha sigut un procés molt enriquidor.

Per què?

Hi ha complicitat entre nosaltres i sobretot ha sigut molt divertit. Hem rigut molt, ens hem estressat, etc.

Juanma Casero els ha deixat aportar idees?

Sí, ens ha donat molta llibertat per proposar coses. Ens ha deixat fer propostes musicals i ens ha escoltat molt. Sempre ha estat molt obert que forméssim part del procés de construir això junts, ha sigut fantàstic.

Quina reflexió volen fer arribar al públic?

D’alguna manera és una mica qui ets tu, per què ets com ets i amb què t’has conformat.

Estrenen sala, oi?

Sí, sala com a concepte perquè ja existia. La sala fins ara havia funcionat per representar les mostres de final de curs. Ara han fet un pas endavant perquè la sala es converteixi en un espai alternatiu on es puguin representar obres de teatre de propostes diverses. És la primera sala escènica independent dels comuns i el Govern.