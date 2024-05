“Hi ha qui diu: ‘Quin fàstic’ quan em veu amb el meu home”

En què consisteix el programa ‘La pelu de Juan Miguel’?

És un programa de televisió que s’emet a la cadena de Castelló. La primera part són entrevistes i a la segona es fa un estil Sálvame, critiquem famosos i parlem d’ells. A la meva secció parlo sobre Andorra.

I quins temes tracta?

De tot, del que passa. El primer programa va ser de la dictadura que estem vivint a Andorra amb els polítics. La gent no parla i si ho fa té conseqüències a la feina. També parlo sobre els lloguers, sous, tot el que envolta el país.

Què hauria de fer el Govern en el tema de l’habitatge?

No faran res, perquè són ells els que tenen els pisos al seu poder. La gent hauria de poder viure dignament, és el mínim.

I es guanya la vida amb aquest programa de televisió?

No. A més, treballo en una botiga de roba a Escaldes-Engordany que es diu Quigar Boutique.

Hi ha marques que paguen per promocionar els seus productes?

No he cobrat mai, però sí que he promocionat festivals, clíniques d’estètica, roba, etcètera, a canvi que em paguin l’estada.

Ha tingut problemes a Andorra per la seva condició sexual?

M’he trobat gent que ha dit: “Quin fàstic” quan m’ha vist passejant amb el meu home pel carrer, és vergonyós.

Li agraden els retocs estètics?

M’encanten, si algú té un complex pot posar-hi solució, no hi ha res dolent rere d’un retoc estètic.

Quins retocs estètics té?

Porto Botox, àcid hialurònic als llavis i m’he fet les boles de Bichat.

Què pensa dels influencers i youtubers que s’han instal·lat a Andorra?

Són uns penques, però a Govern els interessa que els youtubers comprin els pisos a Andorra. Per mi són gent que ve aquí i compra, però que passa més temps fora del país que dins.

Els youtubers espanyols tenen Andorra en un pedestal?

No. Venen aquí pels impostos i punt. Quan TheGrefg va fer els premis Esland aquí va dir que mai més ho faria al país perquè no s’havien valorat. Si tinguessin Andorra en un pedestal acceptarien, per exemple, la llei del català.

Per què li agrada fer ostentació de la riquesa?

Doncs no ho sé, potser m’ajuda a buscar col·laboracions. No ho faig volent, però m’agrada presumir del que tinc i també del que no tinc, a vegades les xarxes socials són molt fantasmes.