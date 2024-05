“Isabelle Sandy té un lloc a la literatura andorrana”

Per què va decidir escriure el llibre?

La idea em ve del treball de final de màster. Havia estat treballant a l’arxiu històric d’Escaldes-Engordany on tenim un fons i vaig conèixer la novel·la Andorra o els homes d’Aram i em va agradar molt.

Què és el que li va agradar?

La perspectiva d’una escriptora com Isabelle Sandy, que ja havia escrit als anys 20 una novel·la sobre Andorra. Quan vaig poder li vaig dedicar bona part d’atenció a la seva novel·la inicial i també a la curta, Nits andorranes-La nova Andorra.

Com li va dedicar atenció?

Doncs he escrit el llibre Èpica i història: l’Andorra d’Isabelle Sandy, un estudi literari sobre les tres novel·les d’aquesta escriptora.

Per què ha volgut fer aquest estudi literari?

En primer lloc, perquè entenc que les tres novel·les es poden llegir com una unitat. I, en segon lloc, perquè es mereixia que es fes un estudi pròpiament de les novel·les, ja que és una autora prolífica que té molta obra i va ser coneguda al seu moment, però les històries d’Andorra s’havien quedat una mica arraconades.

Quina preocupació tenia Isabelle Sandy pel país?

Va conèixer Andorra el 1922 ja que l’envien aquí d’un dels diaris on treballava a París per fer un reportatge sobre el contraban a la frontera francoandorrana. Ella va descobrir el país i va fer amistats i troba la utopia de les seves idees polítiques que es basen en el regionalisme.

Què reivindica aquest moviment?

La cultura i la identitat de les diferents regions franceses. Neix com a moviment cultural, però també és un moviment polític.

I què veu al Principat?

A Andorra veu l’ideal dels seus pensaments, ja que és un país que no ha conegut el progrés encara. On hi ha un seguit de relacions que no estan meditades per la modernitat i que es manté independent com altres moviments polítics.

Per a vostè és una referent, Isabelle Sandy?

Més que una referent, té un lloc dins de la literatura andorrana. Precisament aquestes novel·les ens parlen sobre Andorra i d’Andorra. La qualitat de les obres té un lloc destacable.

Que explica el seu estudi?

En la primera part de l’estudi es dissenya un mètode per poder analitzar la novel·la. La segona part del llibre és l’aplicació del mètode i les categories que s’han construït a la primera part. També s’analitza l’espai i els diferents personatges.